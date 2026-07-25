Flavio Bolsonaro obtiene visto bueno del partido para competir contra Lula de Brasil

Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fue confirmado el sábado como candidato del Partido Liberal de su padre para desafiar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Aquí corre la sangre de Bolsonaro”, declaró en la convención del partido en Sao Paulo.

Su padre ha sido condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de estado tras su derrota ante Lula en las elecciones de 2022.

Las elecciones presidenciales de Brasil están programadas para el 4 de octubre. Si ningún candidato obtiene una mayoría absoluta, se llevará a cabo una segunda vuelta el 25 de octubre.

Apoyo de Milei y Netanyahu

El joven Bolsonaro todavía carece de un compañero de fórmula y de respaldo centrista, mientras que la ausencia de figuras políticas importantes en la convención del partido del sábado destacó su lucha por construir una alianza anti-Lula antes de octubre.

Bolsonaro (derecha) ha recibido el respaldo del presidente argentino Javier Milei Imagen: Ettore Chiereguini/AP Photo/dpa/Picture Alliance

Sin embargo, obtuvo el apoyo del presidente argentino Javier Milei, quien respaldó su candidatura a la presidencia.

“Creo firmemente que no hay nadie más capaz de poner fin al riesgo Lula que se cierne sobre Brasil”, dijo Milei, que asistió a la convención del partido.

Bolsonaro también mostró un breve mensaje en vídeo de apoyo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La campaña de Bolsonaro enfrenta desafíos

También ha desarrollado vínculos con los conservadores estadounidenses y la administración de Donald Trump. En mayo, publicó en las redes sociales fotografías que tomó en la Oficina Oval con el presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, desde entonces la administración Trump ha impuesto nuevos aranceles a las exportaciones brasileñas de hasta el 37,5%.

Una encuesta publicada el viernes muestra que Lula derrotaría a Flavio Bolsonaro en una posible segunda vuelta, con un 48% a un 43%. Una encuesta de junio mostró que Lula ganaba entre un 47% y un 43%.

Se espera que el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Lula lo nomine formalmente como su candidato en agosto.

Editado por: Rana Taha

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