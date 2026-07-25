Rick Moranis pone fin a su retiro con una aparición sorpresa en la Comic-Con para ‘Spaceballs 2’

Señor Casco Oscuro es entonces ¡atrás!

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Durante un panel para la próxima secuela de la película parodia de “Star Wars” de 1987 “Spaceballs” en la Comic-Con de San Diego el viernes, Rick Moranis, quien interpretó la hilarante parodia de Darth Vader, hizo una aparición especial.

El hombre de 73 años, que retoma su papel para la secuela, se puso su enorme casco icónico de la película original y caminó a través de la sala repleta en el Salón H del Centro de Convenciones de San Diego.

La multitud no pudo evitar darle una gran ovación a Moranis, quien dejó de aparecer en películas hace casi tres décadas.

La secuela, titulada “Spaceballs: The New One”, llegará a los cines el 23 de abril de 2027. El proyecto fue defendido por varios comediantes y actores, incluido Josh Gad. Contará con algunas caras conocidas, como el director de la película original, Mel Brooks, quien no solo es productor de la secuela, sino que también retoma su papel del querido personaje de parodia de Yoda, Yogurt.

La entrada de Moranis fue ciertamente teatral. El actor no inició el evento con el resto del panel. Más bien, sorprendió a la multitud al aparecer entre la audiencia después de estar escondido debajo del casco. La multitud, comprensiblemente, se volvió loca.

Moranis, quien luego se unió al panel, les contó a los fanáticos sobre su decisión de regresar a la industria con la próxima película.

â€œSentiÃ³ que esto era todo. Ya es hora”, dijo a la multitud. “Dije que sí y es la mejor decisión que he tomado”.

El actor, cuya revancha del querido papel de villano se anunció el año pasado, también bromeó diciendo que en realidad nunca se había ido. Dijo que había discutido la idea de una secuela allá por 1989.

“En realidad no estaba jubilado”, bromeó. “Sólo estaba negociando”.

El panel estuvo lleno de varios otros momentos notables, incluida una parodia del Universo Cinematográfico de Marvel, el universo de las películas de superhéroes de Marvel que normalmente se estrenan en “fases”.

Para este evento, el panel dio a conocer el “Universo cinematográfico Spaceballs”. La parodia del MCU incluyó más de 11 fases, incluida “La saga Todopoderosa Schwartz”. (¡IYKYK!)

Aunque Mel Brooks, quien recientemente cumplió 100 años, no asistió al evento, envió un divertido mensaje en video.

â€”Lamento no poder estar contigo. Estoy en la convención intentando comprar una tarjeta Charizard poco común. Cuando tenía tu edad, los viernes iba a algo llamado “trabajo”, dijo en el video, según Deadline. “Desde el fondo de mi corazón quiero decir gracias, nerds”.