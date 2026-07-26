Oriente Medio: No hay nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán por segundo día

26/07/2026 26 de julio de 2026

No se informó de ataques estadounidenses contra Irán el sábado y el domingo después de que el ejército estadounidense montara una andanada de bombardeos cada vez mayores que duró 13 noches.

Tampoco hubo informes de ataques de Irán a sus vecinos del Golfo.

El silencio está reviviendo las esperanzas de que las dos partes regresen a la mesa de negociaciones cuando la guerra entre ellas alcance la marca de cinco meses el 28 de julio.

El ejército estadounidense no anunció ningún nuevo ataque el domingo, pero dijo que “un bloqueo naval contra Irán sigue en pleno efecto”.

No se sabe de inmediato por qué Estados Unidos mantiene el fuego contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves al medio de noticias estadounidense Axios que estaba considerando “un ataque masivo” contra Irán, que describió como “más grande que nunca”.

Pero también dice que las conversaciones con Irán siguen adelante.

“Estamos hablando con ellos ahora mismo. Creo que se están poniendo cada vez más serios”, dijo Trump a los periodistas el viernes, añadiendo que Teherán enfrenta una elección entre un acuerdo y ataques a un “nivel mucho más alto”.

El presidente de Estados Unidos “siempre ha sido claro en que su preferencia es la diplomacia, pero le ha mostrado a Irán lo que sucederá si no se sienta a la mesa de manera seria”, citó Reuters a un alto funcionario de la administración Trump.

¿Presión de existencias?

La pausa en los ataques también se produce cuando los medios estadounidenses informan sobre la preocupación por el agotamiento de las municiones en el conflicto en expansión.

CNN citó a un funcionario estadounidense diciendo que el vicepresidente JD Vance y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, plantearon a Trump su preocupación por el arsenal de defensa estadounidense durante una reunión en la Casa Blanca el viernes.

El funcionario le dijo a CNN que las operaciones de Washington contra Teherán estaban “en suspenso”.

Mientras Estados Unidos e Irán se están conteniendo, los ataques de represalia entre los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, y Arabia Saudita han abierto un nuevo frente en la guerra de Medio Oriente.