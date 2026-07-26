Jaismine Lamboria: la primera mujer boxeadora del ejército indio ahora persigue el oro de la Commonwealth

Nacida en el estado norteño de Haryana, creció en Bhiwani, una ciudad sinónimo del boxeo indio y ampliamente apodada la ‘Mini Cuba’ del país.

Su bisabuelo Hawa Singh fue uno de los primeros gigantes del boxeo indio. Peso pesado, ganó sucesivas medallas de oro en los Juegos Asiáticos en 1966 y 1970 y fue uno de los que fundaron el famoso Bhiwani Boxing Club, que más tarde produciría boxeadores como el medallista olímpico Vijender Singh.

Aun así, no son las medallas de Hawa las que ocupan un lugar más destacado en las historias que Lamboria recuerda haber oído sobre él en casa. “Era poderoso, pero también había mucha humildad en él”, dice.

Sus primeras influencias en el boxeo fueron sus tíos, Sandeep Singh y Parvinder Singh. “Crecí viéndolos competir”, dice. “Ellos fueron los que me ayudaron a empezar”.

Lamboria comenzó a boxear en serio alrededor de los 14 años, entrenando primero en una academia dirigida por el hijo de Hawa, Sanjay Sheoran, antes de continuar con sus tíos.

Aunque el deporte se practicaba en toda su familia, Lamboria creció en un hogar de recursos modestos. Su padre, Jaiveer, trabaja como guardia doméstico, mientras que su madre, Joginder, es ama de casa.

“Su apoyo ha sido una de las principales razones por las que fui la primera niña de mi familia inmediata en dedicarse al deporte en serio”, dice, “sobre todo porque soy la más joven de la familia”.

Mientras tanto, sus inspiraciones se extienden mucho más allá de su propia familia.