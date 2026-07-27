El senador del estado de Minnesota, John Hoffman, dice que Angie Craig buscó su respaldo mientras estaba en la UCI.

El senador demócrata del estado de Minnesota, John Hoffman, dijo el viernes que la representante Angie Craig, demócrata por Minnesota, buscó su respaldo para su campaña al Senado de Estados Unidos mientras estaba en cuidados intensivos luego del atentado contra su vida en junio de 2025.

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Hoffman dijo en una declaración a NBC News el domingo que un “amigo querido y de confianza” se le acercó dos veces para pedirle su respaldo, una vez mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos y la segunda mientras se recuperaba en casa, y que el amigo “confirmó que las solicitudes de respaldo procedían de la congresista Craig”.

Los comentarios de Hoffman se produjeron en un evento de campaña de la vicegobernadora Peggy Flanagan, quien también busca la nominación demócrata al Senado.

â€œCuando [Craig] Dijo que quería mi respaldo, lo estaba haciendo en momentos en que la historia de nuestra familia tenía gran visibilidad, y eso es todo lo que necesitas saber, la diferencia es entre el oponente que tiene Peggy y Peggy Flanagan. Porque Peggy Flanagan nos revisó por amor a cómo estábamos y si estábamos bien”, dijo Hoffman en un mitin el viernes en St. Paul, en el que también estuvo presente la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts.

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones, un portavoz de Flanagan dijo: “Ese es un asunto entre la congresista Craig y los Hoffman”.

Un portavoz de Craig dijo en un comunicado que “la afirmación es categóricamente falsa”.

“La congresista contactó al senador Hoffman sólo para expresarle su profundo pésame y su esposa, Cheryl, después del horrible tiroteo mientras él estaba en la UCI y no volvió a comunicarse hasta el 5 de agosto, después de que él comenzara a hacer respaldos políticos en otras contiendas nuevamente”, dijo el portavoz. “La congresista continúa orando y mantiene a John, Yvette y Hope Hoffman en sus pensamientos y está agradecida por su continua recuperación”.

Craig negó las afirmaciones de Hoffman en una entrevista con KMSP-TV de Minneapolis, a lo que Hoffman respondió en su comunicado.

“Permítanme ser igualmente claro: dije la verdad sobre lo que Yvette y yo experimentamos”, dijo Hoffman sobre él y su esposa, quien también recibió un disparo durante el intento de asesinato.

La representante Angie Craig, demócrata por Minnesota, en el Capitolio de Estados Unidos el año pasado. Archivo Chip Somodevilla/Getty Images

En mensajes de texto que la campaña de Craig proporcionó a NBC News, Craig expresa buenos deseos para los Hoffman el 14 de junio, el día del tiroteo, y luego envía un mensaje el 5 de agosto diciendo que “me encantaría hablar con usted sobre la carrera abierta al Senado cuando esté preparado”.

Hoffman fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos el 7 de julio.

NBC News ha intentado contactar y confirmar la identidad del “querido y confiable amigo” al que Hoffman se refirió en su declaración como quien lo visitó en la unidad de cuidados intensivos.

Hoffman agregó en su declaración que “reconoció” que Craig envió un mensaje expresando su simpatía después del tiroteo, pero dijo que sus comentarios de campaña se referían a solicitudes de respaldo posteriores “y la dolorosa impresión que esas solicitudes dejaron en nuestra familia mientras intentábamos sobrevivir y recuperarnos”.

“Es deshonesto dar el pésame y luego pedir inmediatamente respaldo como lo muestra su texto”, escribió Hoffman.

La senadora estatal Erin Maye Quade dijo en una entrevista con NBC News el domingo que cuando visitó a Hoffman en el centro de rehabilitación de la unidad de cuidados intensivos a finales de julio, él le contó la historia de alguien que buscaba el respaldo de Craig.

“Había mencionado que había un amigo suyo que había venido, que también era un sustituto y trabajaba en la campaña de Angie, y le había pedido su respaldo. Ambos dijimos: ‘Oh, es tan inapropiado’, y él dijo: ‘Lo sé’. Creo que se sintió muy mal por haberlo hecho”, dijo Quade, añadiendo que la historia no ha sido “secreta ni privada” desde entonces y que Hoffman la ha mencionado a otras personas “en varios momentos durante el último año”.

Hoffman agregó en su declaración del domingo que el contacto de Flanagan con los Hoffman fue “diferente” y dijo que ella se había acercado para ver cómo estaba la familia y “no buscó nada a cambio”.

“Mis comentarios giraron en torno a ese contraste y sigo siendo responsable de cada palabra que dije”, escribió Hoffman. “La congresista Craig puede no estar de acuerdo con mi respaldo. Puede que defienda la conducta de su campaña. Pero ella no puede reescribir lo que mi familia experimentó ni atacar públicamente mi honestidad”.

Vance Boelter, de 59 años, se declaró culpable el mes pasado de seis cargos federales en relación con el acoso y disparos de los Hoffman, además de los asesinatos de la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, y su esposo, Mark Hortman. Boelter fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas y 40 años adicionales, la pena máxima inferior a la pena de muerte.