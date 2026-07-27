La policía marroquí arresta a un sospechoso de robo a jugadores de los Super Falcons – Trending News

Según los informes, un sospechoso ha sido arrestado en relación con el robo de dinero en efectivo perteneciente a varias jugadoras de los Super Falcons en el Hotel Marriott en Casablanca, Marruecos, antes de la Copa Africana de Naciones Femenina de 2026 (WAFCON). Según PUNCH Sports Extra, el sospechoso ha confesado el crimen y está…

Según los informes, un sospechoso ha sido arrestado en relación con el robo de dinero en efectivo perteneciente a varias jugadoras de los Super Falcons en el Hotel Marriott en Casablanca, Marruecos, antes de la Copa Africana de Naciones Femenina de 2026 (WAFCON).

Según PUNCH Sports Extra, el sospechoso confesó el crimen y se espera que reembolse el dinero robado, mientras se inicia el proceso penal.

El robo se produjo el último día del campo de entrenamiento de Nigeria en Casablanca antes de que el equipo se trasladara a Rabat para sus partidos del Grupo C.

Los Super Falcons habían iniciado sus preparativos para la WAFCON 2026 el 15 de julio en Mohammedia antes de trasladarse a Rabat, donde permanecieron durante toda la fase de grupos.

La mediocampista Esther Okoronkwo reveló en las redes sociales que ella, la portera Chiamaka Nnadozie, la defensa Michelle Alozie y la capitana Rasheedat Ajibade estaban entre los jugadores a quienes les robaron dinero en efectivo de sus habitaciones de hotel.

Okoronkwo afirmó que se robaron más de 1.000 dólares durante el incidente y criticó la respuesta del hotel, alegando que los miembros del personal no abordaron adecuadamente el asunto después de que se informó.

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â€œEmpezamos a hablar con ellos y no tienen respuestas. También empezaron a ser irrespetuosos”, dijo Okoronkwo mientras advertía al público que no fuera condescendiente con el hotel.

Tras las quejas públicas de los jugadores, el periodista nigeriano y ex responsable de medios de las Super Eagles, Colin Udoh, reveló que el caso había logrado avances significativos.

“Me han informado que un sospechoso ha sido arrestado en relación con el robo en el Hotel Marriott de los Super Falcons en Casablanca y ha confesado. Se hará una restitución total a los jugadores mientras la ley sigue su curso”, publicó Udoh el domingo.

A pesar del inquietante incidente, los Super Falcons ahora han centrado su atención en el torneo, y el equipo del entrenador Justine Madugu comenzará su campaña contra Malawi el martes en el estadio Al Madina de Rabat.

El domingo realizaron dos entrenamientos en el campo de entrenamiento del AS FAR.

Nigeria, diez veces campeona africana, también se enfrentará a Zambia y Egipto en el Grupo C en su lucha por ampliar el récord de su 11º título de la Copa Africana de Naciones Femenina.