Un joven de 15 años disparó contra la multitud del festival gastronómico de Seattle durante un tiroteo mortal, alegan los fiscales

SEATTLE – Un juez ordenó el lunes la detención de un joven de 15 años en relación con un tiroteo en un concurrido festival gastronómico de Seattle que mató a tres personas e hirió al menos a otras cuatro.

Los fiscales dijeron que en el tiroteo participaron el joven de 15 años, un hombre de 19 que murió en el lugar y posiblemente una tercera persona. Las autoridades dijeron que el tiroteo podría estar relacionado con pandillas.

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, dijo que la policía continúa investigando qué sucedió y cuántas personas estuvieron involucradas.

â€œAhora sabemos que al menos dos personas intercambiaron disparos afuera del Seattle Center Armory. Uno está bajo custodia y el segundo ha sido identificado como el hombre fallecido de 19 años”, dijo Wilson en una conferencia de prensa el lunes por la tarde.

La policía revisará videos, analizará casquillos de bala y seguirá pistas adicionales a través de líneas de información para establecer una imagen más clara de lo que sucedió, dijo.

Los fiscales pidieron que el joven de 15 años permaneciera detenido y la jueza del Tribunal Superior del Condado de King, Tanya Thorp, estuvo de acuerdo. Su defensor público, Hong Tran, declinó hacer comentarios el lunes.

El joven de 15 años está detenido bajo sospecha de tres cargos de agresión en primer grado y un cargo de posesión ilegal de un arma de fuego en segundo grado. No había estado involucrado en un caso criminal antes en el condado, dijo el portavoz de la Fiscalía del Condado de King, Casey McNerthney.

Gary Gatewood Jr., coordinador juvenil en Seattle de Southwest Youth and Family Services, dijo que conoce al adolescente, pero se negó a compartir detalles adicionales sobre él.

Los fiscales esperan recibir los detalles iniciales de la investigación policial el miércoles y tomar una decisión formal sobre la acusación poco después.

Los funcionarios han llamado “socios” a los jóvenes de 15 y 19 años.

La Space Needle se cierne sobre el Museo de Cultura Pop, cerca del lugar de un tiroteo masivo en el festival gastronómico Bite of Seattle el domingo. David Ryder/Getty Images

“En este momento, creemos que esto podría estar relacionado con pandillas. Había dos grupos disparando”, dijo Nicole Powell, subdirectora de investigaciones del Departamento de Policía de Seattle.

Un oficial de policía a menos de 100 pies de distancia vio al joven de 15 años sosteniendo una pistola y disparando contra la multitud el domingo por la noche durante el festival gastronómico Bite of Seattle, según una declaración jurada de causa probable presentada por los fiscales.

El adolescente fue detenido poco después del tiroteo, dijeron los fiscales. La policía detuvo al mismo tiempo al joven de 19 años, que posteriormente murió a causa de una herida de bala, según documentos judiciales.

“La policía continúa buscando a un tercer posible sospechoso”, dijo Wilson.

El médico forense del condado de King publicó los nombres de los muertos el lunes por la tarde.

Junior Cee Niko Semo, de 19 años, murió a causa de múltiples heridas de bala, según un comunicado del médico forense. Ashley Whitehead, de 56 años, murió a causa de una herida de bala en la pelvis. Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años, murió a causa de una herida de bala en el torso.

Las autoridades dijeron que otras cuatro personas resultaron heridas y se encuentran estables. Los agentes encontraron a tres víctimas en la dirección en la que presuntamente disparó el joven de 15 años, incluido un niño de 2 años y una persona que empujaba una bicicleta, según documentos judiciales. El niño, un niño, estaba “en condiciones satisfactorias” y fue dado de alta del Centro Médico Harborview, dijo el lunes la portavoz Susan Gregg.

Algunos testigos dijeron que confundieron el sonido de los disparos con petardos. En un vídeo difundido en las redes sociales se puede ver a decenas de asistentes huyendo de las balas y tropezándose unos con otros mientras huyen.

La vendedora de alimentos Hana Kim observó con horror cómo algunas personas se refugiaban bajo la tienda de campaña de su familia. Escuchó a la gente gritar y vio a algunos correr hacia la conmoción, buscando frenéticamente a sus seres queridos.

“Mi primer instinto fue asegurarme de que mis padres estuvieran a salvo”, dijo, y agregó que tienen más de 60 años. “No tuvimos el lujo de congelarnos”.

En un video que su familia compartió en Instagram, se puede ver a varios agentes de policía corriendo hacia la conmoción mientras los padres abrazan a sus hijos.

Kim, que voló a Seattle desde Nueva York para ayudar a su familia en el festival, dijo que “golpeó el suelo” con tanta fuerza mientras se protegía que le sangró la rodilla. Cuando volvió a aparecer, Kim, su hermano y su amigo se apresuraron a llevar a sus padres al estacionamiento y evacuar a un puñado de personas que se refugiaron en el puesto.

“Todos los demás abandonaron todo: teléfonos, billeteras, cajas de efectivo”, dijo sobre los vendedores vecinos. “Todo estaba encendido. La comida todavía estaba en la parrilla”.

El lunes, una mujer que se refugió brevemente en el puesto de Kim llamó para agradecer a la familia por mantenerla a salvo. Kim se sintió conmovida por la llamada, pero dijo que no había procesado todo lo sucedido.

“Fue aleccionador recibir esa llamada porque, sinceramente, todos todavía estamos en shock”, dijo.