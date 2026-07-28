Heroico salvavidas de 16 años rescata a un niño de una monstruosa ola en un video de infarto

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Se desarrolló un frenético rescate en una playa de Santa Cruz cuando un niño fue arrastrado por poderosas olas similares a un tsunami, lo que llevó a un salvavidas adolescente a sumergirse en las olas que amenazaban su vida.

El salvavidas, que según los testigos llevó a cabo uno de los rescates más heroicos que jamás hayan visto, fue identificado como solo un estudiante de secundaria de 16 años, según el medio local NBC Bay Area. Una mujer que afirmó ser la madre del adolescente dijo en las redes sociales que el nombre del salvavidas es Ryder.

Se cree que el niño que Ryder rescató tiene unos 10 años, según el informe.

El video que captura el aterrador rescate muestra a varios bañistas, junto con un segundo salvavidas, tratando de ingresar al agua. Muchos parecieron verse rápidamente abrumados cuando las enormes olas envolvieron a todos.

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“Tomó a mucha gente con la guardia baja”, dijo Vander Dussen, quien filmó el video. “Desafortunadamente, este joven fue abrumado y barrido en apenas un momento”.

En el vídeo, se ve al salvavidas de 16 años sumergiéndose en el agua y luchando contra las poderosas olas para llevar al niño de regreso a la orilla.

Ola tras ola, Ryder pareció tragar aire estratégicamente antes de agacharse debajo de cada rompiente que se estrellaba.

Luego saldría cada vez agarrando fuertemente al niño.

Mientras la pareja seguía siendo tragada por las olas, varios bañistas intentaron ayudar, a menudo sin éxito.

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El socorrista finalmente sacó al niño a la orilla. Según NBC Bay Area, el niño se reunió con su familia y fue evaluado por paramédicos.

Los testigos que comentaron el video dijeron que la lucha contra las olas duró mucho más de lo que muestran las imágenes, y agregaron que Ryder nunca soltó al niño a pesar del implacable oleaje.

La madre de Ryder, agradeciendo a sus seguidores por los elogios, respondió a las solicitudes de una página de GoFundMe diciendo que su hijo simplemente estaba haciendo lo que ama.

“¡Estoy impresionado por el amor, la amabilidad, la gratitud y el respeto que le estás enviando!” ella dijo.

“Algunas personas han preguntado sobre GoFundMe, pero, sinceramente, él simplemente estaba haciendo el trabajo que ama absolutamente”.

En cambio, alentó a aquellos que deseen apoyar a Ryder a donar al programa de Guardias Juveniles del Departamento de Parques del Condado de Santa Cruz, donde, según dijo, Ryder y muchos de sus compañeros salvavidas se capacitaron antes de tener la edad suficiente para servir.

También argumentó que los salvavidas deberían ser reconocidos como los primeros en responder debido a las peligrosas condiciones de oleaje que enfrentan a lo largo de la costa de Santa Cruz.

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Eric Trump también volvió a publicar el video del rescate con elogios.

“Dadle a este salvavidas de 16 años el más alto honor civil. ¡Esto es verdaderamente lo mejor de Estados Unidos! ¡Bien hecho!”, dijo.