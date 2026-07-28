Chismes de fútbol: Barcola, Vinicius Jr, Guimaraes, Diaz, Ndiaye, Zirkzee, Diomande, Tomiyasu, Phillips

Bradley Barcola del PSG acepta verbalmente unirse Liverpoolpero clubes aparte en valoración, el Real Madrid no tiene planes de vender a Vinicius Jr y Everton Quiero alrededor de 70 millones de libras esterlinas para Iliman Ndiaye.

París Saint Germain y el delantero francés Bradley Barcola, de 23 años, han aceptado verbalmente unirse Liverpoolpero no hay certeza sobre un movimiento ya que existe una brecha significativa entre los dos clubes en cuanto a las tarifas. (L’Equipe – en francés), externo

El posible paso de Barcola a Liverpool podría llevar a los campeones de la Ligue 1 PSG tratando de vencer real madrid al fichaje del extremo marfileño Yan Diomande, de 19 años, procedente RB Leipzig. (L’Equipe – en francés), externo

real madrid No tienen intención de vender al delantero brasileño Vinicius Jr, de 26 años, cuyo contrato con el Club español expira el próximo verano, y confían en que llegará a un nuevo acuerdo con el Club. (Deportes del cielo), externo

Newcastle United Las fuentes insisten en que el club no está en conversaciones con Arsenal sobre un acuerdo para vender al capitán de los Magpies, Bruno Guimaraes, de 28 años, a los Gunners y el club de Tyneside espera que el internacional brasileño regrese a los entrenamientos el viernes. (Eco del Norte), externo

Bayern de Múnich no tiene planes de vender al delantero colombiano Luis Díaz, a pesar del interés reportado por parte de Al-Hilal, Y el jugador de 29 años le ha dicho al campeón alemán que quiere quedarse con ellos. (Sky Sports Alemania), externo

Everton exigirá alrededor de £ 70 millones por el extremo senegalés Iliman Ndiaye, de 26 años, en medio del interés de manchester unido y Al-Hilal. (Espejo), externo

manchester unido están dispuestos a dejar marchar al delantero holandés Joshua Zirkzee y están en conversaciones con Juventus sobre un trato para el joven de 25 años. (Gazzetta dello Sport – en italiano) , externo

Bosque de Nottingham están cerca de conseguir un acuerdo de 40 millones de euros (34 millones de libras esterlinas) para fichar al central de Costa de Marfil, Ousmane Diomande, de 22 años. Deportivo. (A Bola – en portugués), externo

ciudad de coventry han llegado a un acuerdo récord con el club por un valor inicial de £ 22,5 millones para fichar al portero inglés Carl Rushworth, de 25 años, procedente de Brighton. (Telegraph – se requiere suscripción), externo

El ex defensa del Arsenal Takehiro Tomiyasu, de 27 años, está entrenando con Palacio de Cristal habiendo dejado Ájax en el verano, pero no se ha hablado de que el internacional japonés se una a los Eagles. (Hablando de deporte), externo

ciudad de manchester El mediocampista Kalvin Phillips está ultimando su cesión al equipo del campeonato. Sheffield United tras quedar fuera de la lista de convocados del club para su gira de pretemporada. (Correo), externo