Al menos 13 muertos en el terremoto de Japón mientras los rescatistas buscan supervivientes en una “carrera contra el tiempo”

La agencia meteorológica de Japón advirtió que podría haber más terremotos de intensidad similar.

“Durante la próxima semana, especialmente durante los próximos dos o tres días, nos gustaría que la gente estuviera atenta a posibles terremotos con una intensidad sísmica máxima de 7”, dijo el miércoles, según NHK.

Al parecer no hubo daños a los reactores nucleares de la zona. La autoridad nuclear de Japón informó a la Agencia Internacional de Energía Atómica que la central nuclear de Sendai no resultó dañada por el terremoto.

“La OIEA continuará monitoreando la situación”, dijo el martes el organismo de control de la ONU en una publicación en X.

El miércoles se observan daños en parte del recinto de los jardines Shohinken en Yatsushiro, Japón. JIJI Press/AFP vía Getty Images

Las plantas nucleares de Japón son objeto de gran atención durante los terremotos, especialmente después de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9,1 y el posterior tsunami provocaron fusiones en tres reactores de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi.

El país de Asia oriental es uno de los más propensos a sufrir terremotos en el mundo, ya que se encuentra en el “Anillo de Fuego”, donde convergen varias placas tectónicas, lo que desencadena muchos de los terremotos y erupciones volcánicas del mundo.

Casi el 20% de los terremotos mundiales de magnitud 6,0 ​​o más ocurren en Japón.