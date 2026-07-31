Bowen: El plan de desarme de Hamás enfrenta grandes obstáculos, pero ofrece una rara esperanza para Gaza

Hay muchas razones por las que podría no funcionar.

Al mismo tiempo, es potencialmente un raro rayo de luz en un panorama sombrío. Hamás nunca ha aceptado el desarme hasta ahora. Si se maneja bien y con cuidado, ahora existe la posibilidad de lograr avances diplomáticos.

Un acuerdo se encuentra en el centro de la nueva propuesta para que Hamás se desarme en Gaza.

La idea es que cuando Hamas entregue sus armas, Israel se retire del 70% de Gaza que ocupa.

Puede parecer simple, pero las realidades de la política, la guerra, la confianza cero, la muerte de miles de personas y la destrucción de Gaza hacen que el proceso sea muy complicado.

La vida en Gaza es catastrófica para más de 2 millones de civiles palestinos que viven en condiciones desesperadas.

Para la mayoría, Israel ha destruido sus hogares y sus medios de vida. Israel mató a más de 70.000 palestinos durante la guerra, y a más de 1.000 más desde el alto el fuego, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas, cuyas cifras son consideradas confiables por la ONU. Unicef ​​dice que Israel ha matado a más de 20.000 niños desde el 7 de octubre de 2023, con al menos 1.000 bebés entre los muertos y heridos.

Gran parte de Gaza está reducida a escombros. No se trata sólo del daño causado por las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). También ha habido un proyecto organizado y patrocinado oficialmente para destruir comunidades y destrozar infraestructuras. Se ha contratado a contratistas civiles de demolición de Israel para terminar el trabajo iniciado por las bombas de las FDI.

Muchos palestinos creen que Israel quiere expulsarlos, haciéndoles la vida tan insoportable y atroz que se irán si tienen la oportunidad. Los líderes y altos funcionarios de Jordania y Egipto también creen que individuos poderosos del gobierno israelí están trabajando para crear las condiciones para la limpieza étnica de los palestinos, muy probablemente a través de sus fronteras.

Del lado israelí, existe una fuerte sensación en la mayoría judía de alrededor del 80% de que Hamás seguirá siendo una amenaza potencialmente mortal hasta que sea totalmente desarmado y despojado de cualquier vestigio de poder.

El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros palestinos atacaron Israel, matando a casi 1.200 personas, alrededor de dos tercios de las cuales eran civiles, incluidos niños, y llevando a 251 personas a Gaza como rehenes. Muchos israelíes creen que Hamás volvería a hacer eso si tuviera la oportunidad.

El proceso diplomático que produjo el acuerdo con Hamás no opera en una burbuja. Hacer que el plan funcione depende también de cuestiones más amplias.

Israel tiene elecciones generales a finales de octubre. El primer ministro Benjamín Netanyahu está rezagado en las encuestas y lucha no sólo por su vida política y su legado, sino potencialmente por su libertad. Mientras permanece en el cargo, su largo juicio por cargos de corrupción que podrían acarrear una pena de cárcel se ha ralentizado. Eso cambiaría si perdiera el poder.

Netanyahu enfrenta presiones internas y externas. En el plano interno, no quiere que sus oponentes políticos puedan acusarlo de ser blando con Hamás. A nivel internacional, la única dirección que le importa es la de Washington DC.

En Estados Unidos también se avecinan elecciones intermedias en noviembre. El presidente Donald Trump no puede ganar la guerra contra Irán, por lo que necesita una en Gaza. Si el Partido Republicano de Trump pierde mucho, el poder que le gusta usar se esfumará. Trump culpará a Netanyahu si decide que está impidiendo la victoria que desea y necesita.

Uno de los alardes de Netanyahu ante el electorado israelí es que puede manejar a los estadounidenses, incluido Trump, mejor que cualquiera de sus rivales. Una diatriba de Trump antes del día de las elecciones en Israel echa por tierra esa propuesta.

Netanyahu es un experto en ganar tiempo cuando se enfrenta a un gran desafío. Intentará hacer malabarismos con la presión interna y la presión desde la Oficina Oval hasta el día de las elecciones.