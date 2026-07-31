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Trump interrogado sobre el fondo ‘antiarmamentismo’ durante la reunión del Gabinete en Camp David

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Gabriel Sánchez
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Trump interrogado sobre el fondo ‘antiarmamentismo’ durante la reunión del Gabinete en Camp David

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El presidente Trump dijo que el fondo “antiarmamentismo” creado después de un acuerdo con el IRS estaba “muerto” cuando se le preguntó al respecto en una reunión del Gabinete. Gabe Gutiérrez, de NBC News, informa sobre lo que el presidente dijo sobre el fondo y los que se resisten a la nominación del Fiscal General interino Todd Blanche.31 de julio de 2026

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