Planes para la Copa Mundial de la FIFA: Gianni Infantino descarta propuesta de inversión privada tras oposición generalizada

Infantino se convirtió en presidente de la FIFA en 2016, cuando venció al presidente de la AFC, el jeque Salman al-Khalifa, por 115 votos contra 88.

El próximo presidente de la FIFA será confirmado en el 77º Congreso de la organización que se celebrará en Marruecos el próximo mes de marzo. Los candidatos tienen hasta el 18 de noviembre para presentar sus nombres.

Antes de esta semana, se había anticipado que Infantino sería reelegido sin oposición. Asociaciones de todo el mundo, incluidas algunas de Europa, ya habían confirmado su intención de votar por él.

Queda por ver si los acontecimientos de esta semana resultarán en una retirada masiva de su apoyo.

En su declaración, Infantino reiteró que su plan estaba diseñado para fortalecer a las asociaciones miembro, “especialmente en los países donde más se necesita el apoyo”.

Y añadió: “Nuestro propósito siempre ha sido -y siempre será- unirnos y mejorar”.

Sin embargo, la propuesta claramente creó división dentro de la propia FIFA.

Cordeiro, quien representó al organismo rector mundial en el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo de 2026, es la primera figura importante de la FIFA que renuncia por los planes.

En una extensa declaración, Cordeiro dijo que se oponía “inequívocamente” a los planes y dijo que “no aceptaba la propuesta” de que la FIFA necesitaba inversores externos para “desbloquear un mayor valor”. Añadió que no estaba involucrado en la propuesta.

Se entiende que Infantino incluso dejó a algunos de los ocho vicepresidentes de la FIFA en la ignorancia sobre su plan, que se afirma podría haber recaudado 10.000 millones de dólares (7.500 millones de libras esterlinas).

Lamour lo llamó “el proyecto de una sola persona” y dijo que “un presidente debe reunir a la gente, unirla e inspirarla”, pero esto era “todo lo contrario”.

“Si eso significa que perderé mi trabajo, que así sea”, añadió. “Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré bien esta noche”.