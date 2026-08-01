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A miles de kilómetros de Francia, Matthieu Pavon no olvida su Gironda, donde creció. El francés publicó un emotivo mensaje en su cuenta X, mientras un violento incendio afectó al departamento en los últimos días.

Ciertamente no pasó el corte. Cohete clásico en el Michiganmás Mateo Pavón ha mantenido desde Detroit para ofrecer su apoyo inquebrantable a los afectados por el megaincendio que acaba de azotar la Gironda. Nacido en Toulouse, Matthieu creció en Burdeos… Michel, su padre, vistió los colores del Girondins durante gran parte de su carrera.

Incluso al otro lado del mundo, mi corazón está en Gironda Matthieu Pavón en

A” Incluso al otro lado del mundo, mi corazón está en Gironda. Ver esta tierra que tanto quiero arrasada por las llamas me llena de inmensa tristeza “, escribió el residente de Burdeos.

Muy apegado a su región, el ganador en la Gira de la PGA de Seguro agrícola abierto 2024 También quiso expresar su apoyo a quienes se enfrentan a esta catástrofe. En su mensaje, dirige un pensamiento a los vecinos afectados por los incendios, así como a los bomberos y a todas las personas movilizadas sobre el terreno.

Este testimonio recuerda el profundo vínculo que une a Matthieu Pavon con la Gironda. Aunque su carrera le lleva ahora a los cuatro rincones del mundo, el francés no ha dudado en aprovechar su notoriedad para transmitir un mensaje de solidaridad hacia su territorio.

Su intervención rápidamente provocó numerosas reacciones en las redes sociales, donde se siguen multiplicando los mensajes de apoyo a las víctimas.

Foto: Jordan Bank / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP