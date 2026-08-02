La última guerra entre Ucrania y Rusia: al menos tres muertos en la explosión de un restaurante en Moscú

Al menos tres muertos tras la explosión de un artefacto explosivo improvisado cerca de un café en Moscú

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Según funcionarios rusos, al menos tres personas murieron y 21 resultaron heridas después de que una mujer llevara una bomba casera cerca de un restaurante en el centro de Moscú.

La explosión, que ocurrió alrededor de las 7:55 p. m. hora local (5:55 p. m. BST), ocurrió cerca de un exclusivo restaurante italiano ubicado en uno de los siete rascacielos de la era estalinista de Moscú en la plaza Kudrinkskaya, dijo la policía.

El Comité Antiterrorista de Rusia dijo que una mujer no identificada había intentado entrar al restaurante pero fue detenida por un guardia de seguridad, informaron agencias de noticias rusas.

Entre los muertos se encontraban el guardia de seguridad, la mujer no identificada y otro visitante, añadió el comité.

El diario Kommersant cita fuentes que afirman que la bomba tenía como objetivo mutilar y matar a los clientes que se divertían en la terraza de verano del restaurante.

El sitio web del restaurante decía que el lugar había estado cerrado el sábado por un evento privado, pero no está claro quién estuvo presente.

Hasta el momento no hay indicios de que la explosión esté relacionada con la guerra en Ucrania.

Se produjo después de que Kiev atacara tres refinerías de petróleo rusas a casi 1.600 kilómetros más allá de las líneas enemigas, dijo Volodymyr Zelensky el sábado.