La última guerra entre Ucrania y Rusia: al menos tres muertos en la explosión de un restaurante en Moscú

Según funcionarios rusos, al menos tres personas murieron y 21 resultaron heridas después de que una mujer llevara una bomba casera cerca de un restaurante en el centro de Moscú.
La explosión, que ocurrió alrededor de las 7:55 p. m. hora local (5:55 p. m. BST), ocurrió cerca de un exclusivo restaurante italiano ubicado en uno de los siete rascacielos de la era estalinista de Moscú en la plaza Kudrinkskaya, dijo la policía.
El Comité Antiterrorista de Rusia dijo que una mujer no identificada había intentado entrar al restaurante pero fue detenida por un guardia de seguridad, informaron agencias de noticias rusas.
Entre los muertos se encontraban el guardia de seguridad, la mujer no identificada y otro visitante, añadió el comité.
El diario Kommersant cita fuentes que afirman que la bomba tenía como objetivo mutilar y matar a los clientes que se divertían en la terraza de verano del restaurante.
El sitio web del restaurante decía que el lugar había estado cerrado el sábado por un evento privado, pero no está claro quién estuvo presente.
Hasta el momento no hay indicios de que la explosión esté relacionada con la guerra en Ucrania.
Se produjo después de que Kiev atacara tres refinerías de petróleo rusas a casi 1.600 kilómetros más allá de las líneas enemigas, dijo Volodymyr Zelensky el sábado.
Arrancados de sus familias y enviados a Rusia: la trágica historia de los niños de Ucrania
“Se llevaron a las chicas de 16 años a su casa”, relata entre lágrimas. â€”Cuando las niÃ±as regresaron, tenÃan la ropa rota. Todo estaba destrozado. Los rusos se portaron mal con esas chicas.
â€œTodo el mundo estaba en pÃ¡nico. No sabíamos qué hacer, adónde ir. Los rusos vinieron a mi casa. Revisaron mis juguetes, mis horquillas, mi ropa… Amenazaron a mis padres. Tenían armas. Si dices algo, podrían matarte”.
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Holly Evans2 de agosto de 2026 09:00
Ucrania dice que atacó una refinería de petróleo y una base aérea en la región rusa de Saratov
Las fuerzas ucranianas atacaron la refinería de petróleo de Saratov en el suroeste de Rusia y la base aérea militar de Engels en la misma región, dijo el domingo el ejército de Kiev.
En un comunicado, “el Estado Mayor General dijo que los ataques” habían provocado incendios en ambas instalaciones. Dijo que sus fuerzas “también habían atacado un depósito de petróleo en la región occidental de Kaluga”.
Holly Evans2 de agosto de 2026 08:52
Explosión en restaurante de Moscú provocada por un artefacto explosivo improvisado
La explosión fue causada por un artefacto explosivo improvisado que fue detonado de forma remota, dijo el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia.
Tres personas murieron y otras 21 resultaron heridas después de que un “artefacto explosivo improvisado” explotara en un restaurante de la plaza Kudrinskaya, uno de los siete rascacielos construidos por Stalin.
Dijo que las tres personas que murieron fueron:
- Un guardia de seguridad que impidió que la mujer no identificada entrara al edificio con el artefacto explosivo.
- la mujer
- un visitante
El periódico ruso Kommersant dijo que era probable que la mujer desconociera el contenido del paquete.
Kommersant, citando sus propias fuentes, afirmó que los objetivos eran los huéspedes de la terraza de verano al aire libre del restaurante.
Holly Evans2 de agosto de 2026 08:00
Mientras millones de personas se van de vacaciones, conoce a los hombres que eligen ir a una zona de guerra con completos desconocidos.
Pero algunos están dispuestos a ir más allá que otros. Durante cuatro años, un grupo ha visto muchas cosas nuevas: conduciendo hacia una zona de guerra activa.
Ukraine Action, una organización benéfica creada después de la invasión a gran escala de Rusia en 2022, acaba de enviar su vehículo número 500 lleno de ayuda y equipo a toda Europa para apoyar a los ucranianos necesitados dentro y fuera de la línea del frente. Con ataques aéreos rusos dirigidos activamente a hogares comunes, empresas civiles e instalaciones de infraestructura con misiles balísticos y drones, matando al menos a 26 personas, incluidos cuatro niños, en ataques separados esta semana, Ucrania es un lugar muy volátil.
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Holly Evans2 de agosto de 2026 07:23
En imágenes: Operaciones de limpieza y rescate completadas en Kyiv tras el ataque ruso
Los servicios de emergencia en Kiev han completado las operaciones de rescate y recuperación tras el ataque ruso durante la noche del sábado, y los funcionarios confirmaron que nueve personas murieron y otras 33 resultaron heridas.
Se desplegaron un total de 206 miembros del personal de emergencia y 42 equipos para responder a las consecuencias del ataque.
Sharma Sharma2 de agosto de 2026 06:45
Rusia disparó una cantidad récord de misiles contra Ucrania en julio
Rusia disparó una cifra récord de 376 misiles contra Ucrania en julio, según un análisis de la AFP de datos de la fuerza aérea ucraniana.
Según informes publicados por la fuerza aérea de Kiev, Rusia lanzó más del doble de misiles contra Ucrania en julio que en junio.
Un número significativo de estos ataques tuvo como objetivo Kiev, donde se produjeron algunos de los ataques más mortíferos.
Rusia también disparó 4.956 drones de largo alcance contra Ucrania durante el mes, un 14 por ciento menos que en junio.
Sharma Sharma2 de agosto de 2026 06:20
Ataque en Moscú que mató a tres personas en imágenes
Las imágenes mostraban a servicios de emergencia y personal de seguridad fuertemente armados rodeando el lugar de la explosión afuera del restaurante Balzi Rossi en el centro de Moscú.
Tres personas murieron y al menos 21 resultaron heridas después de que una bomba explotara frente a un exclusivo restaurante italiano el sábado por la noche.
Sharma Sharma2 de agosto de 2026 05:50
Ucrania dice que chocó contra un buque portacontenedores ruso en el Mar Negro
Ucrania chocó contra un buque portacontenedores con bandera rusa sancionado en el Mar Negro, dijo el presidente Volodymyr Zelensky en X.
El buque, Yanina, tiene una capacidad de más de 100.000 toneladas métricas y fue atacado durante operaciones ucranianas en el Mar Negro y el Mar de Azov utilizando armas de “ataque medio” de producción nacional, dijo Zelensky.
“Nuestros objetivos son instalaciones consistentemente definidas que sostienen el esfuerzo bélico”, escribió, añadiendo: “Agradecidos a los guerreros ucranianos que están devolviendo la guerra a Rusia y respondiendo a sus ataques contra la vida”.
La corporación nuclear estatal rusa Rosatom confirmó el ataque y dijo que el barco fue alcanzado por dos drones navales ucranianos en aguas internacionales a unas 130 millas náuticas del puerto ruso de Novorossiysk.
El jefe de Rosatom, Alexey Likhachev, dijo que los 17 miembros de la tripulación fueron rescatados.
Sharma Sharma2 de agosto de 2026 05:30
Cómo se desarrolló el ataque al restaurante de Moscú
La explosión de una bomba cerca de un exclusivo restaurante italiano en el centro de Moscú mató a tres personas e hirió al menos a 21 el sábado por la noche en lo que las autoridades rusas describieron como un ataque terrorista.
La explosión ocurrió poco antes de las 8 de la noche, hora local, frente al restaurante Balzi Rossi en la plaza Kudrinskaya, uno de los rascacielos emblemáticos de Moscú de la era de Stalin.
El Comité Antiterrorista de Rusia dijo que una mujer no identificada intentó entrar al restaurante pero fue detenida por un guardia de seguridad. Momentos después, el artefacto explosivo que portaba detonó.
La mujer, el guardia de seguridad y un cliente del restaurante murieron en la explosión, mientras que al menos otras 21 personas sufrieron heridas de diversa gravedad, según la policía.
La agencia estatal de noticias RIA Novosti publicó imágenes que muestran a fuerzas de seguridad fuertemente armadas asegurando el área después de la explosión. Las autoridades acordonaron el lugar e iniciaron una investigación, pero no identificaron a las víctimas ni dijeron quién creían que estaba detrás del ataque.
periódico ruso Kommersantcitando fuentes anónimas, informó que los investigadores creen que la bomba estaba destinada a los invitados sentados en la terraza al aire libre del restaurante. El periódico dijo que el dispositivo pudo haber sido detonado de forma remota y que la mujer que lo llevaba tal vez no sabía que contenía explosivos. Estos informes no han sido verificados de forma independiente.
Sharma Sharma2 de agosto de 2026 05:21
Atacan una refinería de petróleo y una base aérea militar rusas: informes
Drones ucranianos atacaron durante la noche una base aérea militar rusa en la ciudad de Engels y una refinería de petróleo en la cercana Saratov, según funcionarios rusos y canales de seguimiento, y las autoridades regionales dijeron que dos personas murieron.
Se informaron explosiones en la base aérea de Engels, mientras que se produjo un incendio en la refinería de petróleo de Saratov después de que fuera alcanzada por drones, informó Kyiv Independent, citando al canal de monitoreo de Telegram Exilenova Plus.
El gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin, dijo que dos personas murieron en los ataques y que la infraestructura civil en ambas ciudades resultó dañada. No especificó si las muertes ocurrieron en sitios militares o industriales.
Los informes no pudieron verificarse de forma independiente y no hubo comentarios inmediatos del ejército ucraniano.
Sharma Sharma2 de agosto de 2026 05:06