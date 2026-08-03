Los Medias Rojas consiguen al tres veces All-Star Adley Rutschman y se adelantan a los Yankees para llegar a un acuerdo con los Orioles: informe

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Miren hacia otro lado, fanáticos de los Yankees de Nueva York. Los Medias Rojas de Boston se lanzaron y atraparon a un receptor All-Star en muchas listas de deseos antes de la fecha límite de cambios de la MLB el lunes.

El tres veces receptor All-Star Adley Rutschman se dirige a Beantown, mientras los Medias Rojas y los Orioles de Baltimore están finalizando un intercambio antes de la fecha límite de las 6 pm, según múltiples informes.

Los Medias Rojas están surgiendo, revitalizando toda su temporada 2026 desde la mediocridad para encontrarse en este momento en una posición de comodín de la Liga Americana, mientras están a solo cinco juegos del liderato del Este de la Liga Americana. Están detrás de los Rays de Tampa Bay, líderes de la división, y no muy lejos de los Yankees.

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Si bien los jugadores de toda la alineación de los Medias Rojas han estado calientes, Rutschman solo aumenta esa potencia ofensiva. Y los Medias Rojas definitivamente creen que puede hacer eso porque estaban dispuestos a deshacerse del derecho Anthony Eyanson, su prospecto número 2 según MLB Pipeline, como parte del intercambio, según Jeff Passan de ESPN.

Rutschman también tiene otro año de control del equipo para la temporada 2027 de la MLB antes de declararse agente libre el año siguiente.

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Los Orioles ya estaban vendiendo sus piezas negociables antes de la fecha límite, con el abridor Dean Kreamer y el jardinero Taylor Ward ambos negociados antes de Rutschman. Baltimore no ha tenido la misma suerte que los Medias Rojas, poseen un récord de 54-58 y desean ir en una dirección diferente en el futuro.

Pero Rutschman ha sido una buena pieza para ellos esta temporada, obteniendo su tercer nombramiento al Juego de Estrellas mientras batea .251/.331/.433 con OPS de .764, ocho jonrones y 47 carreras impulsadas en 67 juegos esta temporada.

Rutschman es un bateador ambidiestro, creando lo que debería ser un bate de nivel medio para Boston que puede hacer daño a un equipo hambriento de playoffs.

Detrás del plato, Rutschman se estableció como uno de los mejores receptores de las Grandes Ligas. Con un cuerpo de lanzadores que cuenta con algunos de los mejores brazos de la liga, Rutschman debería poder encajar y asumir la mayoría de las tareas allí.

Sin embargo, no se espera que Rutschman pueda cargar con toda la carga de trabajo de un receptor, por lo que los Medias Rojas tendrán que decidir entre Connor Wong o Carlos Narváez en esos momentos para respaldarlo.

Y los Yankees no pueden estar contentos de que un jugador como Rutschman juegue ahora para su rival, especialmente considerando sus problemas de recepción esta temporada. No es ningún secreto que los Yankees han estado buscando un receptor, y Austin Wells, Ali Sánchez y JC Escarra no cumplieron con las expectativas esta temporada.

Pero con Rutschman rumbo a los Medias Rojas y los Marlins de Miami enviando a Liam Hicks a los Rays, las opciones son escasas a medida que se acerca la fecha límite.

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Pero a los Medias Rojas no les podrían importar menos los Yankees, ya que están en lo alto después de barrer a los Dodgers de Los Ángeles, quienes enojaron a muchos cuando consiguieron al ganador consecutivo del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, en un intercambio con los Tigres de Detroit que agrega otra superestrella más a su plantilla cómicamente repleta.

Las vibraciones son altas en Fenway Park, y Rutschman solo se suma a la positividad que surge en este importante mercado con sueños de playoffs a la vista.

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