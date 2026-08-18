Rusia advierte que Reino Unido pagará por el suministro de drones a Ucrania

La advertencia de Moscú al Reino Unido se produce después de una ola de ataques ucranianos contra Rusia.

En los últimos ataques ocurridos durante la noche, funcionarios rusos dijeron que unos 620 drones habían volado hacia la región que rodea a Moscú. Las defensas aéreas rusas destruyeron más de 180 drones, pero varias personas resultaron heridas, dijeron las autoridades.

En un comunicado, Wildberries dijo que un complejo logístico había “sufrido daños menores” en el ataque.

Los ataques nocturnos dentro de Rusia se produjeron en medio de una andanada de ataques con misiles y drones rusos contra Ucrania.

En el ataque más mortífero, ocurrido en Pechenihy, en el noreste de Ucrania, fueron alcanzados casas privadas, una cafetería y una oficina de correos, y dos misiles cobraron la vida de 10 aldeanos.

Por otra parte, tres ucranianos murieron en Sumy, dos en Zaporizhzhia y dos en Kherson. Cinco personas resultaron heridas en Izium, cerca de la línea del frente en el este, y Kiev fue objeto de cinco oleadas de ataques durante la noche.

El sábado por la noche, Ucrania disparó unos 822 drones hacia Rusia, de los cuales 600 apuntaban a Moscú, según su gobernador regional, quien afirmó que la capital rusa había sufrido “uno de los ataques con drones más masivos de los últimos tiempos”. Se informaron siete muertes en toda Rusia.

Esa misma noche, los ataques rusos contra Ucrania mataron al menos a siete personas e hirieron a más de 39.

En abril, el Ministerio de Defensa anunció que suministraría a Ucrania decenas de miles de drones, incluidos dispositivos de ataque de largo alcance, en su paquete más grande hasta la fecha.