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Trump suspende aranceles del 50% a Canadá minutos antes de su fecha límite

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Gabriel Sánchez
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Trump suspende aranceles del 50% a Canadá minutos antes de su fecha límite

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    Trump suspende aranceles del 50% a Canadá minutos antes de su fecha límite

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La Casa Blanca anunció un retraso de último minuto en la amenaza de aranceles del 50% del presidente Donald Trump sobre una serie de productos procedentes de Canadá. Mónica Alba de NBC informa para HOY.19 de agosto de 2026

  • Fin de una era cuando Columbia House cierra la música por correo

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  • La madre separada de Hayden Panettiere comparte sus primeros comentarios

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