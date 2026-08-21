Corea del Norte dispara un presunto misil hacia el mar, dice Japón

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Ahn Young Joon/AP

SEÚL, Corea del Sur – Corea del Norte lanzó un presunto misil balístico hacia el mar el jueves, dijo Japón, un día después de que Corea del Norte hizo caso omiso de la decisión de Estados Unidos de reducir los ejercicios militares con Corea del Sur en un aparente intento por reanudar la diplomacia.

La oficina del primer ministro japonés dijo que detectó el lanzamiento sospechoso pero no dio más detalles.

Los medios de comunicación surcoreanos, citando al ejército, informaron que Corea del Norte disparó un proyectil no identificado frente a la costa este del Norte.

El miércoles, los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos dijeron que estaban reduciendo sus ejercicios Ulchi Freedom Shield de 11 días. Esto se produjo días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara al Pentágono “reducir sustancialmente” los ejercicios, citando lo que dijo era una buena relación con Kim y la negativa de Corea del Sur a apoyarlo en la guerra en Irán.

Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, desestimó la propuesta de Trump más tarde el miércoles. Dijo que ni siquiera era digno de comentario porque “la naturaleza provocativa y agresiva de los simulacros no cambiará a pesar de que se redujeron su duración y tamaño”.

“Si Estados Unidos calcula que puede propagar su reciente medida como una medida de supuesta buena fe, no obtendrán la respuesta deseada”, afirmó.

También citó una serie de otros ejercicios militares llevados a cabo por Estados Unidos y Corea del Sur a principios de este año y el impulso de Corea del Sur para introducir submarinos de propulsión nuclear.