Surfeando con las estaciones en Langkawi – TTR Weekly

LANGKAWI, 26 de agosto de 2026: En Pantai Tengah, una mañana de surf puede comenzar antes de que nadie se meta al agua. Se sirve café.

El desayuno viene en cajas para llevar. Se revisan las aplicaciones de surf, se observa el viento y los ojos se vuelven hacia el horizonte. Las tablas están listas en la arena mientras el pequeño grupo reunido en la playa espera a ver qué ha decidido el mar.

Algunas mañanas traen olas. Algunos no lo hacen. Nadie parece particularmente preocupado. Para la creciente comunidad de surfistas de Langkawi, la espera es parte de ello.

Cuando el viento cambia

Las estaciones de Langkawi dan forma a la vida en la isla y el surf no es diferente. Cuando los vientos monzónicos cambian y las condiciones comienzan a cambiar, salen las tablas de surf y comienzan a circular mensajes sobre el último oleaje.

Los pronósticos meteorológicos ayudan a fijar la temporada de abril a noviembre durante el monzón del suroeste, y las condiciones de olas más prometedoras se producen de julio a septiembre.

Pequeños grupos se dirigen a la costa oeste, particularmente alrededor de Pantai Tengah, con la esperanza de que los pronósticos sean correctos. Los visitantes que han surfeado aquí antes regresan, mientras que los lugareños vigilan de cerca las condiciones. No hay garantías. Un pronóstico prometedor no puede producir nada, mientras que una mañana cualquiera puede convertirse en una sesión memorable.

Esa imprevisibilidad ha ayudado a moldear el carácter del surf aquí. La atención no se centra en perseguir la ola más grande. Se trata de estar ahí cuando las condiciones se den.

aprendiendo a esperar

Pregúntele a Jay qué le ha enseñado el surf y su respuesta llegará rápidamente: paciencia. Se inició en el surf en Bali antes de continuar en Cherating, en la costa este de Malasia. Lo que empezó como curiosidad acabó convirtiéndose en una forma diferente de mirar el océano.

No puedes controlar el viento ni hacer que lleguen las olas. Puedes prepararte, observar las condiciones y esperar.

Hoy, Jay transmite esa lección a través de su escuela de surf. Para los principiantes, el objetivo puede ser subirse a una tabla por primera vez. Pero la experiencia también consiste en aprender a moverse con el agua en lugar de intentar luchar contra ella. El primer viaje exitoso suele ser el momento en que todo hace clic.

La tienda de surf donde todos se encuentran

Para Han, el día transcurre entre el agua y su tienda de surf, donde las conversaciones sobre mareas y pronósticos fácilmente se convierten en conversaciones sobre todo lo demás.

Su cafetería se ha convertido en un punto de encuentro natural para la comunidad surfista. Los surfistas pasan por aquí para tomar un café, los viajeros intercambian historias y los principiantes celebran su primer viaje exitoso.

Un fotógrafo japonés también pasó tiempo con Han y su grupo, documentando el lado cotidiano de la comunidad: las sesiones, las personas y los momentos entre ellos.

El lado social del surf no termina cuando se guardan las tablas. En muchos sentidos, es entonces cuando la comunidad se une.

Una comunidad construida una salvada a la vez

La comunidad de surf de Langkawi ha crecido gradualmente, a través de personas que presentan el agua a sus amigos, visitantes que regresan para otra temporada y surfistas que comparten lo que saben.

Una solicitud de una lección puede llevar a otra. Una primera sesión puede convertirse en un hábito habitual. Alguien que llegó como visitante podría regresar con un amigo al año siguiente.

Hoy en día, los lugareños surfean junto a los visitantes y los surfistas experimentados alientan a los principiantes a medida que aprenden. Los niños están empezando sus primeras lecciones, mientras que los ciclistas más experimentados todavía celebran las pequeñas mejoras que se obtienen con cada sesión.

Hay poco interés en la jerarquía. Ya sea que hayas practicado surf durante años o que todavía estés descubriendo cómo pararte sobre la tabla, todo el mundo empieza en el mismo lugar: esperando la siguiente ola.

Deja que la isla marque el ritmo

El surf requiere que prestes atención a lo que sucede a tu alrededor. En Langkawi, eso significa aprender a leer el viento, la lluvia, la marea y las condiciones cambiantes.

La experiencia ayuda, pero la naturaleza todavía tiene la última palabra. A veces el pronóstico promete condiciones perfectas y no ofrece nada. A veces, una mañana normal produce algunos paseos que vale la pena recordar. Con el tiempo, los surfistas aprenden cuándo remar, cuándo esperar y cuándo simplemente dar por terminado el día.

Olas que unen a las personas

Pase tiempo en la comunidad de surfistas de Langkawi y el atractivo se hará evidente cuando observe a un principiante coger su primera ola.

Alguien aplaude. Una ventana emergente recibe un aplauso. El surfista regresa a la orilla sonriendo, dispuesto a volver a intentarlo. Esos pequeños momentos son los que hacen que la gente regrese. Al atardecer, las tablas se enjuagan y guardan. Alguien comprueba el pronóstico de mañana.

Nadie sabe todavía si habrá olas por la mañana.

Probablemente se encontrarán de todos modos. El surf en Langkawi no se define por el tamaño del oleaje. Se encuentra en las personas que siguen apareciendo, mirando el horizonte y esperando la próxima ola.

Para obtener más información sobre Langkawi, visite: Naturally Langkawi.

(Fuente: Tus historias – LADA)