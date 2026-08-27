Trump firma orden para cambiar el nombre del lago Ontario a Lago América

Al firmar la orden el jueves en la Oficina Oval, Trump dijo que no era un mensaje directo a Canadá, sino que el vecino del norte de Estados Unidos “nos ha estado estafando durante mucho tiempo en materia comercial”.

Trump dijo que había estado pensando en cambiar el nombre del lago “durante mucho tiempo”.

“Entonces, si lo piensas bien, tenemos un golfo y un lago”, dijo Trump.

“Ahora, todo lo que necesitamos es un océano. Así que tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Tal vez cambiemos ambos”.

La solicitud de cambio de nombre se produce en medio de una disputa comercial que ha visto las relaciones entre Estados Unidos y Canadá caer a nuevos mínimos, con insultos intercambiados entre la administración Trump y funcionarios canadienses durante la semana pasada.

El jueves hubo un indicio de que había espacio para volver a la mesa de negociaciones en algún momento en el futuro.

El Ministro de Comercio canadiense de Estados Unidos, Dominic LeBlanc, dijo en una publicación en X que Estados Unidos había retirado algunas de sus demandas sobre los requisitos de etiquetado en francés “y está confirmando que las medidas para promover el idioma francés y la cultura canadiense no estarán sujetas a futuras acciones comerciales de Estados Unidos”.

“Esperamos más aclaraciones constructivas de Estados Unidos sobre sus otras posiciones, lo que crearía la posibilidad de un acuerdo comercial mutuamente beneficioso que respete la soberanía canadiense”.

Las conversaciones comerciales colapsaron en el último minuto el viernes por la noche, y ambas partes se acusaron mutuamente de exigir cambios de último momento a un acuerdo tentativo.

La legisladora demócrata Debbie Dingell de Michigan, el estado estadounidense que limita con cuatro de los cinco Grandes Lagos, dijo que presentaría un proyecto de ley en el Congreso para anular el cambio de nombre, calificando la orden de Trump de “idiota”.

Ella escribió: “Los Grandes Lagos son un tesoro compartido que generaciones de estadounidenses y canadienses han trabajado juntos para proteger”.

Otros legisladores demócratas en Estados Unidos también criticaron la orden en las redes sociales y pidieron que la administración Trump vuelva a negociar un acuerdo comercial. Algunos se burlaron de la idea de Trump y publicaron sus propias ideas para cambiar los nombres de otros lugares emblemáticos.

El gobernador de Wisconsin bromeó: “Acabo de cambiar el nombre del lago Michigan a lago Wisconsin”, en una publicación en las redes sociales con un video de él mismo firmando una servilleta en uno de los Grandes Lagos. “Mira, también puedo firmar servilletas que dicen cosas”, añadió.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que su estado, el único de Estados Unidos que limita con el lago Ontario, “no lo llamará” Lago América.

Mientras tanto, el secretario del Interior de Trump, Doug Burgum, aplaudió la medida y escribió: “¡Estamos en ello, señor presidente!”.

“Los lugares y aguas que bordean nuestra nación y sustentan nuestra economía deben reflejar la grandeza de los Estados Unidos”, dijo, y agregó que el Servicio Geológico de los EE. UU. “traza un mapa de nuestro país para que el mundo lo vea, y estamos ORGULLOSOS de implementar su Orden Ejecutiva para cambiar el nombre del LAGO AMÉRICA”.