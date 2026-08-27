Trump firma orden para cambiar el nombre del lago Ontario como ‘Lago América’ en Estados Unidos

WASHINGTON– El presidente Donald Trump dijo el jueves que cambiará el nombre del lago Ontario para que sea conocido como “Lago América” ​​en Estados Unidos, mientras exacerba su guerra comercial con Canadá.

El presidente republicano firmó una orden ejecutiva que actualizó el nombre del lago para el servicio de nombres geográficos de Estados Unidos. Sin embargo, Trump no puede obligar a Canadá a seguir su convención de nombres preferida.

La medida recuerda a su decisión del año pasado de cambiar el nombre del Golfo de México como “Golfo de América”.

El presidente Donald Trump escucha una pregunta de un periodista en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el jueves 27 de agosto de 2026, en Washington. Foto AP/Manuel Balce Ceneta

Trump, quien firmó la orden mientras estaba sentado en el Resolute Desk de la Oficina Oval, tenía un gran cartel detrás de él apoyado en un soporte con un mapa de los Grandes Lagos. Sobre el lago Ontario, en grandes letras rojas, el mapa decía “Lago América”.

Dijo a los periodistas que Canadá es “el peor país” con el que lidiar en materia comercial. “Ellos se sienten con derechos y nosotros no podemos permitir eso”, dijo.

El presidente ha estado planteando la idea del cambio de nombre en los últimos días, cuando Estados Unidos anunció que impondría aranceles del 50% a productos canadienses por valor de 20 mil millones de dólares durante el fin de semana después de que fracasaran las conversaciones entre los países. Trump ha estado molestando al vecino del norte de Estados Unidos desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, sugiriendo que el aliado con el que Estados Unidos alguna vez tuvo cálidas relaciones debería ser absorbido como el estado número 51.

Estados Unidos y Canadá comparten fronteras a lo largo de varios Grandes Lagos, incluido el lago Ontario.

El concejal Renaldo Agostino mira el horizonte de Detroit a través del río Detroit el lunes 24 de agosto de 2026 en Windsor, Ontario (AP Photo/Mike Householder)

La frontera oficial entre Estados Unidos y Canadá se extiende a lo largo del agua entre las costas norte y sur del lago Ontario. La masa de agua forma gran parte de la costa del estado de Nueva York y separa Buffalo de Toronto, la capital de la provincia de Ontario. Toronto es la ciudad más poblada de Canadá y Ontario su provincia más poblada.

Ontario es también el mayor destino de exportación de más de una docena de estados de EE.UU.

El nombre del lago proviene de la palabra del pueblo indígena hurón “oniatarío”, que significa “lago de aguas brillantes”, y es anterior al asentamiento europeo en la región. La provincia, fundada en 1867, tomó su nombre del lago.

La Organización Hidrográfica Internacional, de la que son miembros Estados Unidos y Canadá, trabaja para garantizar que los mares, océanos y aguas navegables del mundo sean estudiados y cartografiados de manera uniforme, y también nombra algunos de ellos. Pero no existe un organismo internacional único que determine los nombres de las masas de agua internacionales.

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