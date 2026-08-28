Partes de Nueva Jersey sufren una vez más inundaciones repentinas a medida que avanzan fuertes tormentas

Las fuertes lluvias provocaron más inundaciones a Nueva Jersey el jueves, que ha sufrido repetidas inundaciones dañinas en lo que va de verano.

En Elizabeth, en North Avenue cerca de Spring Street, la inundación llegó casi a la altura de la cintura. Los coches quedaron varados en el agua.

El residente José Susana dijo que regresaba a casa del trabajo mientras lluvias torrenciales azotaban la ciudad, desatando el caos. Corrió para ayudar a su hijo adolescente a mover su auto, pero ya era demasiado tarde.

“El auto está completamente arruinado. El motor, la transmisión, no funciona. No anda”, dijo Susana.

A pesar de las múltiples advertencias emitidas por la policía de Elizabeth para que se mantuvieran alejados de las carreteras, CBS News New York vio cómo muchos conductores se arriesgaban y pagaban el precio, quedándose atascados o deteniéndose.

“Gracias a Dios que mi auto no estaba aquí arriba, mi esposo lo llevó al trabajo, porque yo no hubiera sabido qué hacer”, dijo la residente Aury Ortiz.

Algunos niños aprovecharon al máximo la situación de humedad, saltando al agua que les llegaba por encima de las rodillas como si estuvieran en un parque acuático.

Los vecinos se pusieron a trabajar para desatascar los desagües pluviales cuando North Avenue en Elizabeth, Nueva Jersey, se inundó el 27 de agosto de 2026. CBS Noticias Nueva York



Otros entraron en acción. Los vecinos se pusieron a trabajar ellos mismos para desatascar los desagües pluviales en lugar de esperar al Departamento de Saneamiento.

Si bien en el pasado se han producido inundaciones extremas en la zona, la escena del jueves ciertamente dejó a muchos residentes rascándose la cabeza.

“Nunca esperé que Jersey o el noreste sufrieran inundaciones como esta, pero supongo que existen”, dijo el residente Isaac Vera.

“Nunca ha sido tan malo. Me pregunto: ¿qué está pasando? ¿Por qué sigue sucediendo esto?”. dijo Ortíz.

El jueves por la noche, las aguas de la inundación habían disminuido y la limpieza ya estaba en marcha.

La ciudad les está dando a los automovilistas hasta el final de la noche del jueves para mover sus vehículos atascados, especialmente si están atrapados en medio de las carreteras principales. Cualquier vehículo varado que no haya sido movido al final de la noche será confiscado.

Hemos soportado el agosto más lluvioso en cinco años. Sin embargo, la buena noticia es que finalmente hemos superado las condiciones de sequía, gracias a las constantes rondas de lluvias torrenciales.