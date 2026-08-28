Home Noticias Trump ordena cambiar el nombre del lago Ontario como “Lago América”

Trump ordena cambiar el nombre del lago Ontario como “Lago América”

By
Gabriel Sánchez
-
8
0

IE 11 no es compatible. Para una experiencia óptima, visite nuestro sitio en otro navegador.

Trump ordena cambiar el nombre del lago Ontario como “Lago América”

  • Ahora jugando

    Trump ordena que el lago Ontario cambie su nombre a “Lago América”

    01:25

  • ARRIBA SIGUIENTE

    Estadounidenses desaparecidos en mortal desastre por inundaciones

    02:08

  • Paciente lucha contra el seguro por la cobertura para la extirpación del tumor

    03:28

  • El jurado delibera en el juicio por asesinato de Lindsay Clancy

    02:20

  • Fallo de comunicación de Marine One

    02:17

  • Nueva audiencia en el caso de asesinatos en una universidad de Idaho

    01:29

  • La FDA aprueba un innovador tratamiento contra el cáncer de páncreas

    00:55

  • Turistas estadounidenses entre los cientos desaparecidos tras las mortales inundaciones en Nepal

    01:43

  • Muere Tim Curry, protagonista de ‘Rocky Horror Picture Show’, a los 80 años

    01:39

  • Nuevos detalles sobre la muerte de Dolly Parton mientras llegan los homenajes

    02:20

  • Video de Bodycam publicado tras el arresto del dueño de los 49ers en una operación de prostitución

    01:29

  • Meta pagará 18.000 millones de dólares para resolver una demanda por daños a menores

    01:53

  • Cientos de personas evacuadas tras la explosión de un incendio forestal en Texas

    02:02

  • Un héroe salvavidas se apresura a salvar a su propia familia

    01:15

  • La policía se lanza a Uber para perseguir al sospechoso que huye

    01:36

  • Propietario de los 49ers arrestado en operación de prostitución

    01:47

  • Misterio que se desarrolla bajo tierra en la ciudad de Nueva York

    01:19

  • Personas en Gary, Indiana, sin electricidad durante 13 días

    01:52

  • En victoria de Trump, la Corte Suprema respalda las restricciones al voto por correo

    02:12

  • Diez miles de personas evacuadas tras incendio forestal en Nevada

    02:10

Noticias nocturnas

La orden del presidente Trump de cambiar el nombre del lago Ontario se produce en medio de la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. Informes Garrett Haake de NBC News.27 de agosto de 2026

  • Ahora jugando

    Trump ordena que el lago Ontario cambie su nombre a “Lago América”

    01:25

  • ARRIBA SIGUIENTE

    Estadounidenses desaparecidos en mortal desastre por inundaciones

    02:08

  • Paciente lucha contra el seguro por la cobertura para la extirpación del tumor

    03:28

  • El jurado delibera en el juicio por asesinato de Lindsay Clancy

    02:20

  • Fallo de comunicación de Marine One

    02:17

  • Nueva audiencia en el caso de asesinatos en una universidad de Idaho

    01:29

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR