El hermano de Micah Parsons defiende a Josh Jacobs por tal vez ser culpable de sólo ‘un empujón’ de su exnovia

Terrence Parsons Jr. es el hermano mayor del corredor de los Green Bay Packers, Micah Parsons, y, aparte de eso, es conocido por sus opiniones controvertidas sobre la NFL. Pero el jueves por la tarde el hermano mayor pisó una mina terrestre figurativa.

Eso se debe a que Parsons Jr. decidió discutir la situación legal de Josh Jacobs que ahora es la historia principal para los Packers. Y fue un desastre.

Jacobs está en la mira de la investigación tanto del Fiscal de Distrito del Condado de Brown como de la NFL después de ser acusado de un delito menor de agresión contra su exnovia. También está acusado de dañar su teléfono.

GREEN BAY PACKERS PRO BOWL RB JOSH JACOBS ARRESTADO POR MÚLTIPLES CARGOS DE ABUSO DOMÉSTICO

Es una situación difícil porque, como informó OutKick el jueves, la oficina del fiscal del distrito dice que tiene un video de vigilancia de una cámara de garaje del presunto altercado físico entre el corredor y la mujer.

Entonces, ¿cuál es el problema para Parsons Jr.?

Aparentemente no cree que Jacobs supuestamente derribó a la mujer y rompió su teléfono, lo que resultó en cargos menores de agresión y daño criminal a la propiedad, sea tan grave.

Ciertamente no es lo suficientemente grave como para costarle a Jacobs su carrera en la NFL.

“¿Un empujón?” Parsons escribió en X. “Todos deben relajarse, la ira saca lo mejor de cualquiera, todos merecen una segunda oportunidad, delitos menores”.

Ufff.

Parsons Jr. disminuyó la seriedad de lo que supuestamente hizo Jacobs y, con razón, recibió una justificación por esa opinión.

Pero la reacción lo hizo sentarse, reflexionar, considerar que un jugador de la NFL derribar a una mujer nunca es una buena idea, y luego el hermano de uno de los mejores cazamariscales de la liga dio marcha atrás.

No, no lo hizo. Él dobló su apuesta.

“Nunca tendré miedo de defender lo que creo”, publicó entonces Parsons Jr.. “Todos actúan como si hubiera golpeado a esa chica. Esto no es una situación. Ray Rice nunca dijo que tenía razón, pero no está bien pedir la carrera de ese hombre”.

Aquí es donde hay que recalcar que la opinión de Terrence Parsons Jr. no necesariamente refleja la de Micah Parsons.

Pero Parsons Jr. se anuncia a sí mismo como una “personalidad de los medios”, que es bien conocido por los fanáticos de los Dallas Cowboys (y el equipo) por compartir opiniones que hacen que la organización se estremezca porque lo suyo es con quién está relacionado.

No sería sorprendente que los Packers no estuvieran contentos con esto. Es muy probable que esta opinión resulte en que Micah Parsons en algún momento tenga que responder por la defensa de Jacobs por parte de su hermano.

Parsons Jr. tiene razón al reconocer que Jacobs está en serios problemas independientemente de si es declarado culpable de los dos cargos que conllevan una sentencia de cárcel combinada de hasta 18 meses o no.

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La NFL está investigando a Jacobs. Puede, a su discreción, imponer medidas disciplinarias que podrían incluir una suspensión de seis juegos para Jacobs por violar la Política de Conducta Personal de la liga.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, también puede decidir colocar a Jacobs en la lista de exenciones, que es básicamente una suspensión paga hasta que se decida el asunto.

Pero el estatus de Jacobs también está en riesgo a largo plazo si el video que el fiscal de distrito David L. Lasee describió en su informe del incidente muestra al jugador de la NFL supuestamente derribando a su ex novia.

Eso podría potencialmente poner a Jacobs en riesgo de recibir el tratamiento de Ray Rice por parte de equipos de la NFL que no quieren tener nada que ver con la mala publicidad de tenerlo en su plantilla.

Parsons Jr. lo reconoce.

Y decidió minimizar lo que Jacobs hizo para tratar de ayudar a evitar que para el compañero de equipo de su hermano fuera la forma en que quería abordar el asunto.

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