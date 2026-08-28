El fondo fiduciario de la Seguridad Social se está agotando y, sin embargo, no es un tema principal de campaña

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Bryan Dozier/Middle East Images/AFP vía Getty Images

El Congreso tiene unos seis años para apuntalar el fondo fiduciario de la Seguridad Social, que se espera que se quede sin reservas para finales de 2032.

Es probable que implementar una solución conlleve una batalla política significativa, que probablemente implique recortar beneficios para algunos estadounidenses o aumentar los impuestos a quienes ganan más, o ambas cosas.

Y hasta ahora, los líderes del Congreso no lo han convertido en un tema de primer nivel.

La senadora demócrata Elizabeth Warren y el senador republicano Bernie Moreno propusieron aumentar el impuesto sobre la nómina para algunos estadounidenses. Los ingresos del impuesto van al fondo fiduciario. Pero ese esfuerzo bipartidista fue inmediatamente criticado por grupos conservadores, y poco más ha surgido como una solución seria.

Los expertos advierten que esta discusión pública limitada ha creado una preocupación separada: que la mayoría de los estadounidenses no comprenden completamente los problemas que enfrenta la Seguridad Social, y mucho menos son capaces de opinar sobre las soluciones al déficit que se avecina.

“Hay muchos malentendidos sobre lo que significa todo esto”, dijo a NPR Bill Sweeney, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de AARP.

El grupo de Sweeney realizó una encuesta el año pasado que encontró que sólo el 34% de los encuestados explicaron correctamente que cuando se acabe el fondo fiduciario, la Seguridad Social aún podrá realizar pagos, pero sólo a una tasa reducida.

“Esa es una calificación reprobatoria”, dijo. “Así que tenemos mucho trabajo que hacer, incluso sólo en educación general sobre lo que significa cuando llega la fecha de insolvencia del Seguro Social”.

Otro 36% de los encuestados cree incorrectamente que cuando el fondo fiduciario se agote, el Seguro Social no podrá pagar ningún beneficio.

patear la lata

Si el Congreso no actúa, se espera que los pagos sean un 22% más bajos, lo que podría ser devastador para los millones de personas mayores que dependen de sus beneficios del Seguro Social para cubrir sus necesidades básicas.

Sweeney dijo que lograr que el Congreso se centre en el fondo fiduciario de la Seguridad Social será difícil porque hay muchas otras cosas que exigen su atención inmediata.

“Por eso no estoy muy seguro de que vayan a aclarar las cosas y centrarse en algo que está a seis años de distancia”, dijo. “No es mucho tiempo para la gente común, pero para el Congreso puede ser casi toda una vida”.

A Sweeney también le preocupa que el Seguro Social no esté presente en la campaña electoral, particularmente entre los candidatos al Senado, que cumplen mandatos de seis años.

“Es casi seguro que las personas que elijamos para el Senado de los Estados Unidos en noviembre serán quienes en el Senado decidan en 2032 qué hacer con la Seguridad Social de la gente”, dijo. “Y el hecho de que no aparezca muy a menudo en los debates o en las preguntas creo que es un fallo grave. Creo que realmente tenemos que trabajar en eso”.

Andrew Biggs, investigador principal del American Enterprise Institute, un grupo de expertos de derecha en Washington, dijo que el problema clave con la reforma de la Seguridad Social es que el Congreso tiene la opción de no hacer nada.

“No existe ningún requisito de que el Congreso actúe en un momento dado”, dijo. “Siempre pueden optar por dejar la lata para más adelante. Así que se produce este ciclo en el que cuanto peor se vuelve el problema, menos quiere el Congreso hablar de ello”.

Lo que los votantes no saben

Rich Thau, presidente de la firma de mensajería Engagious, ha estado moderando grupos focales con votantes indecisos durante años. Y durante los últimos tres meses ha preguntado a estos votantes qué entienden sobre los problemas de insolvencia del fondo fiduciario.

La mayoría sabe muy poco. Dijo que ambos partidos principales deben comenzar a hacer un mejor trabajo para educar al público sobre lo que está sobre la mesa.

“Es imposible que no haya apoyo de los votantes para poder hacer algo”, dijo Thau. “Alguien tiene que pagar. Y no se pueden recortar los beneficios sin que la gente se dé cuenta. No se pueden aumentar… los impuestos sin que la gente se dé cuenta. Así que si no hay aceptación y aceptación de la crisis que se avecina en la Seguridad Social, es imposible arreglar esto”.

Thau dijo que la mayoría de los votantes no comprenden los conceptos básicos de los desafíos financieros que enfrenta el Seguro Social ni cómo funciona el programa. Y muchos individuos, dijo, combinan los próximos problemas de insolvencia relacionados con el fondo fiduciario con temores a más largo plazo (y duraderos) de que el Seguro Social no estará disponible para ellos cuando estén listos para jubilarse.

Margaret M., de 58 años, participó en uno de estos grupos focales en Pensilvania. Ella, como todos los demás participantes, aceptó participar con la condición de que no se utilizara su apellido.

Cuando se le preguntó qué aqueja actualmente al Seguro Social, ella estuvo entre los que dijeron que no estaba segura de que estuviera disponible para ella.

“Estoy preocupado no sólo por mí, sino también por mi hijo. ¿Habrá algo allí para ayudarme a mí o, como dije, a mi hijo cuando llegue el momento de jubilarse?” dijo Margarita. “Afortunadamente, tengo algunas inversiones reservadas, pero no todo el mundo las tiene y cuentan con ese dinero para vivir”.

Chuck Marr, vicepresidente de política fiscal federal del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, de tendencia izquierdista, dijo que desde hace mucho tiempo se ha subestimado la fortaleza del Seguro Social que, según él, “ha sido inculcada demasiado profundamente de lo que merece”.

Sin embargo, dijo, si algunos de los problemas de insolvencia se abordan en los próximos años, algunas ansiedades a largo plazo entre los votantes también podrían desaparecer.

“Esta será una manera de mostrarle a la gente la fortaleza del Seguro Social”, dijo. “Si logramos que el Congreso sea bipartidista… dé un paso al frente y enfrente los problemas”.

Recortes de beneficios versus eliminación del límite impositivo

Pero primero, dijo Marr, los votantes necesitarán entender qué soluciones está considerando el Congreso para abordar la insolvencia del programa.

Por ahora, las principales consideraciones son recortar los beneficios para los estadounidenses más ricos o eliminar el tope al impuesto sobre la nómina del Seguro Social. Actualmente, los salarios sólo se gravan hasta $184,500. Eliminar el límite impositivo requeriría que todos los trabajadores, independientemente de su salario, pagaran la misma tasa impositiva en todos los ámbitos.

Marr dijo que cree que los votantes eventualmente desempeñarán un papel importante para garantizar que los legisladores no elijan recortes de beneficios en lugar de cambios impositivos.

“Creo que la conciencia pública será fundamental, y creo que estará ahí para presionar a los legisladores a no aceptar enormes recortes generales en los beneficios”, dijo.

Biggs, de AEI, dijo que solucionar un déficit presupuestario de cientos de miles de millones de dólares será un shock para los votantes, sin importar el camino que tomen los legisladores.

“Para solucionar ese incendio, aumentar los impuestos sería el mayor aumento de impuestos en tiempos de paz en la historia de Estados Unidos”, dijo a NPR. “Solucionarlo reduciendo los beneficios reduciría los beneficios en más de un 20%. Abordarlo mediante la emisión de nueva deuda podría generar más deuda de la que los mercados financieros están dispuestos a aceptar. Eso podría desencadenar tasas de interés más altas e inflación”.

Los votantes se inclinan por aumentar los impuestos a quienes ganan más

Hasta ahora, dijo Sweeney de AARP, los votantes parecen significativamente más abiertos a aumentar los impuestos a algunos estadounidenses.

“Parece muy injusto que alguien que gana, ya sabes, 800.000 dólares al año pague un porcentaje menor de sus impuestos al Seguro Social que alguien que gana 60.000 o 75.000 dólares al año”, dijo. “Entonces, creo que esa es, ya sabes, sin lugar a dudas, la opción más popular que existe”.

En sus grupos focales, Thau ha explicado a decenas de votantes las soluciones propuestas a la insolvencia de la Seguridad Social. La mayoría escuchaba las ideas por primera vez.

Y Thau ha encontrado comentarios consistentes de los votantes sobre varias opciones.

Cuando se trata de recortar los beneficios para los jubilados de clase media alta y más ricos, Thau dijo que ha encontrado “una división cercana al 50/50”.

“Algunas personas piensan que es razonable porque los ricos pueden permitírselo”, dijo. “Otras personas piensan que no es razonable porque los ricos pagaron y deberían simplemente recuperar los beneficios que se merecen”.

Sin embargo, cuando se trata de eliminar el límite impositivo, Thau dijo que “casi universalmente durante los últimos tres meses, los encuestados han estado a favor de eliminar ese límite”.

“Para ellos es una cuestión de justicia”, añadió.

Uno de esos votantes fue Eric V., un republicano de 51 años que vive en Pensilvania. Él estuvo entre muchos votantes que aprendieron en el grupo focal cómo estaba estructurado el impuesto sobre la nómina.

“Siempre escuché y me dijeron cuando era niño: cuanto más ganas, más impuestos te cobran”, le dijo a Thau. “Pasar impuestos de la misma manera que alguien que recibe una pequeña parte de lo que tú ganas, es una locura”.