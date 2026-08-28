El número de muertos por las inundaciones en Nepal y el Tíbet supera los 500 mientras se reanuda el rescate

Los equipos de rescate han reanudado la búsqueda de cientos de personas que siguen desaparecidas dos días después de que unas inundaciones repentinas y catastróficas azotaran la frontera entre Nepal y China.

Sus esfuerzos fueron suspendidos brevemente el viernes después de que un lago formado por escombros comenzó a desbordarse, amenazando áreas ya devastadas por el desastre. A

“Hemos recibido un aviso diciendo que el lago se ha desbordado”, dijo a DW Narendra Pariyar, el burócrata de mayor rango del distrito de Rasuwa, el más afectado. “Podemos ver que el nivel del agua en el río está aumentando”.

Los residentes del distrito fronterizo de Rasuwa, en Nepal, fueron vistos huyendo hacia las laderas mientras se preparaban para un aumento en los niveles del río, informó Reuters.

Más tarde, las autoridades dijeron que la amenaza había disminuido pero que estaban monitoreando de cerca la situación.

Mientras tanto, Nepal dijo que el número de muertos había aumentado a 579, frente a los 390 del día anterior. China ha actualizado su recuento anterior de tres a cinco muertes en el Tíbet.

Se cree que todavía hay más de 1.400 desaparecidos, incluidos 517 extranjeros de más de 30 países.

Nepal: la OMS y la Cruz Roja advierten que el desastre “no ha terminado”

La Cruz Roja Internacional estimó que más de 93.000 personas se han visto directamente afectadas por la catástrofe y necesitan asistencia humanitaria urgente.

“Por supuesto, estamos muy preocupados por una segunda inundación”, dijo el portavoz David Fisher en una rueda de prensa en Ginebra, añadiendo que los camiones de socorro de la Cruz Roja habían sido bloqueados por el lago que se formó tras el deslizamiento de tierra.

Kamal Kishore, Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, advirtió sobre nuevos “peligros en cascada que podrían desarrollarse” y dijo: “El desastre aún no ha terminado completamente. Todavía se está desarrollando en algunos aspectos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el riesgo de enfermedades tras el desastre.

“Tras un desastre de esta escala, el desplazamiento, el hacinamiento y la interrupción de los servicios de agua, saneamiento y salud pueden aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas, incluidas diarrea y enfermedades respiratorias”, afirmó el portavoz Tarik Jasarevic.

Los rescatistas tuvieron que suspender sus esfuerzos después de que un lago desbordado amenazara con provocar más inundaciones. Imagen: Niranjan Shrestha/AP Photo/Picture Alliance

¿Cuál es la última actualización de China?

El desastre del miércoles, provocado por un colapso glacial que envió rocas y agua de deshielo a los ríos, dejó un nuevo peligro a su paso: un lago barrera formado río arriba por presas de escombros.

El Ministerio de Recursos Hídricos de China dijo que el lago contenía aproximadamente 2 millones de metros cúbicos de agua hasta el jueves y se esperaba que recibiera otros 3 millones de metros cúbicos -equivalentes a unas 1.200 piscinas olímpicas- durante los siguientes tres días, con un flujo máximo esperado alrededor del 1 de septiembre.

La emisora ​​nacional china CCTV dijo que la barrera del lago se encontraba a más de 10 kilómetros (6,2 millas) del puerto de Gyirong, el cruce fronterizo que fue engullido por la inundación inicial, y se encuentra a una altura de aproximadamente 1.000 metros (3.280 pies) sobre él.

Se cree que más de 1.000 personas están desaparecidas tras las inundaciones repentinas en Nepal Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El país había movilizado un equipo de ingenieros de ocho miembros para inspeccionar el lago desde el aire y construir modelos 3D del sitio. El ingeniero Chen Hanxiao describió la dificultad del terreno: “Después de que el colapso del glaciar creó el lago, aparecieron muchos acantilados aislados y escarpados a lo largo de él”, dijo a CCTV.

Dijo que la estrategia general del equipo era cavar un canal de drenaje en un punto más bajo de la presa, aunque el ancho y la profundidad exactos del canal dependerían de los cálculos del flujo de agua y de la rapidez con la que el lago continuaba llenándose.

Su estudio encontró que el lago tenía unos 150 metros de largo y entre 40 y 50 metros de profundidad. Las continuas lluvias en la zona, que se pronostica que durarán toda la próxima semana, han desestabilizado aún más el suelo y las rocas circundantes.

El viernes por la tarde, los medios estatales chinos informaron que los primeros equipos de rescate profesionales habían llegado al “lugar central de rescate” o al área arrasada por un deslizamiento de tierra.

Cientos de turistas extranjeros se encuentran entre los desaparecidos Imagen: Navesh Chitrakar/REUTERS

¿Qué dijo Nepal sobre la búsqueda y el rescate?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal dijo el viernes que no necesita ayuda extranjera para las operaciones de búsqueda y rescate, a pesar de las ofertas de ayuda de varios países con ciudadanos aún desaparecidos.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lok Bahadur Chhetri, dijo que las agencias de seguridad de Nepal estaban gestionando la respuesta.

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“La oferta de ayuda es natural. Nuestras agencias de seguridad están llevando a cabo la operación de búsqueda y rescate. Por ahora no necesitamos esa ayuda”, dijo.

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Cientos de ciudadanos extranjeros siguen desaparecidos, incluidos los de Corea del Sur, que ya envió un equipo de respuesta y planea enviar una unidad de socorro en casos de desastre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur confirmó que Nepal había indicado que aún no estaba listo para aceptar equipos de rescate extranjeros y agregó: “Corea del Sur seguirá negociando con Nepal sobre el asunto”.

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Seúl ha prometido 1 millón de dólares (860.000 euros) en ayuda humanitaria a través de organizaciones internacionales, después de informar que nueve de sus ciudadanos desaparecieron y 10 quedaron varados después de que una planta hidroeléctrica en la que trabajaban fuera afectada por la inundación.

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Según los medios locales, India, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur, Sri Lanka y Bangladesh han pedido permiso al gobierno de Nepal para enviar sus propios equipos de búsqueda y rescate para ayudar.

Nepal dijo que no necesitaba ayuda extranjera para búsqueda y rescate por el momento. Imagen: Sanjit Pariyar/NurPhoto/Picture Alliance

Editado por: Natalie Müller

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