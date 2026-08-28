El nuevo presidente de Colombia enfrenta reacciones violentas por su política de deportación “inhumana”

Bogota, Colombia â€“ Los políticos de oposición y las comunidades de inmigrantes en Colombia han criticado el plan del presidente Abelardo de la Espriella de lanzar una campaña de deportación contra ciudadanos extranjeros que viven irregularmente en el país.

De la Espriella dio a conocer la represión durante una reunión del consejo de seguridad el domingo y ordenó a la policía comenzar las operaciones tan pronto como esta semana.

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Se espera que la política afecte principalmente a los venezolanos, con diferencia la población migrante más grande de Colombia.

Marca un marcado alejamiento de las medidas adoptadas por administraciones anteriores, que en gran medida buscaban crear vías de inmigración legal para quienes huyen de las dificultades en la vecina Venezuela.

“No aceptaré a ningún inmigrante ilegal, venga de donde venga”, dijo de la Espriella en un vídeo compartido en la plataforma de redes sociales X el domingo por la noche. â€œTendrÃ¡n que irse y ser deportados. Es una decisión política de la que asumo la responsabilidad”.

El presidente de extrema derecha, que asumió a principios de este mes, dijo que su gobierno atacará primero a aquellos que “comenten delitos” y luego a aquellos cuyo “estatus no ha sido regularizado”.

Si bien de la Espriella no se refirió a ninguna nacionalidad específica, alrededor del 95 por ciento de la población migrante de Colombia es venezolana, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un grupo intergubernamental.

Aproximadamente 2,8 millones de venezolanos residen en Colombia, lo que la convierte en el hogar de la comunidad de inmigrantes venezolanos más grande del mundo.

Mientras que casi 2 millones tienen un Permiso de Protección Temporal (PPT) que les autoriza a vivir en el país, se estima que 500.000 carecen de permiso para estar en Colombia, según las autoridades de migración. A muchos de ellos se les concedieron permisos temporales que ya han caducado.

De la Espriella, un outsider político, se comprometió a abordar la inmigración ilegal durante su campaña presidencial, su primera candidatura a un cargo electo.

El exabogado se ha alineado con líderes de derecha como el presidente estadounidense Donald Trump, quien inició su propia campaña de deportación en Estados Unidos.

La declaración de De la Espriella el domingo provocó indignación entre los líderes de la oposición, incluido el senador izquierdista Iván Cepeda, quien perdió por poco la presidencia en una segunda vuelta en junio. Lidera el Pacto Histórico, el partido más grande en el Congreso de Colombia.

“Hoy, de la Espriella ha añadido la xenofobia a todos los rasgos autoritarios, despóticos y discriminatorios de sus políticas”, escribió Cepeda en X.

Cepeda luego acusó a De la Espriella de no proteger a los colombianos deportados de Estados Unidos.

“De la Espriella es lo suficientemente audaz como para atacar a inmigrantes de países latinoamericanos en Colombia, pero es cobarde cuando se trata de proteger a nuestros compañeros inmigrantes en Estados Unidos”, dijo.

María del Mar Pizarro, congresista del Pacto Histórico, también denunció los planes de De la Espriella en una entrevista con Al Jazeera. Cuestionó si la campaña de deportación tenía que ver con la seguridad o la discriminación.

“Los extranjeros que cometen delitos deben ser procesados”, afirmó. “Pero perseguir y deportar a alguien -simplemente porque su estatus migratorio no está en orden- es populismo, no seguridad”.

Dada la naturaleza porosa de la frontera terrestre de aproximadamente 2.200 kilómetros (1.370 millas) entre los dos países, Pizarro agregó que hay poco que pueda impedir que los venezolanos deportados regresen a Colombia.

“Sin control fronterizo, legalización y esfuerzos de inteligencia contra las bandas criminales, el gobierno paga la deportación y el problema regresa”, dijo.

La diáspora venezolana teme implicaciones políticas

De la Espriella ha anunciado que la operación de deportación comenzará con un programa piloto en la ciudad costera de Barranquilla, donde se estima que viven unos 182.000 venezolanos.

Sin embargo, los miembros de la diáspora venezolana en la ciudad temen que la represión alimente los estereotipos sobre su comunidad.

“No debemos confundir la situación migratoria irregular con la criminalidad. Son dos cosas completamente diferentes”, dijo Juan Carlos Viloria Doria, vicepresidente de Venezolanos en Barranquilla, una organización de defensa de los inmigrantes.

Si bien respaldó la necesidad de procesar a quienes cometen delitos, dijo que la ley debería aplicarse a todos “independientemente de su nacionalidad”.

Viloria también señaló que muchos migrantes podrían enfrentar persecución política si son deportados a Venezuela.

Expertos de las Naciones Unidas y otros organismos de vigilancia de derechos humanos han acusado al gobierno venezolano de actividades “represivas”, incluida la detención arbitraria y la tortura de disidentes políticos.

“Tenemos personas que se fueron porque creían que sus vidas, su libertad o su seguridad estaban en riesgo”, explicó Viloria. “A eso se suman las condiciones económicas, sociales y humanitarias que aún enfrenta Venezuela”.

A pesar de albergar las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela ha sufrido una caída del producto interno bruto (PIB) y una hiperinflación desenfrenada en la última década.

Los críticos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dicen que ha presidido una mala gestión económica crónica, canalizando las ganancias del petróleo a una pequeña élite y al mismo tiempo subfinanciando los servicios públicos.

El gobierno venezolano, sin embargo, argumenta que se ha visto limitado por las sanciones estadounidenses, que han afectado los ingresos petroleros, el comercio y la inversión extranjera.

Ante la crisis económica de Venezuela y las amenazas de persecución política, unos 7,6 millones de ciudadanos han abandonado el país desde 2014, según la ONU.

Ronald Vergara se mudó a Colombia en 2016 y fundó la Fundación Hermanos Caminantes, una organización no gubernamental que apoya a los migrantes recién llegados. Teme que la represión de De la Espriella pueda dañar a una comunidad que ya está en dificultades.

“Sería realmente inhumano deportar a personas que vinieron aquí para sobrevivir y trabajar: personas decentes, que representan la mayoría de nosotros”, dijo a Al Jazeera.

A pesar de vivir en Colombia desde hace 10 años, a Vergara solo le otorgaron un Permiso de Protección Temporal hace unos meses, debido a retrasos en el sistema. Dijo que residir en Colombia sin papeles limitó sus oportunidades.

“Siempre me sentí excluido. Nunca pude conseguir un trabajo que pagara un salario decente”, explicó.

Vergara también dijo que ha visto casos en los que quienes tenían un Permiso de Protección Temporal perdieron su personería jurídica por pérdida o robo de su cédula de identidad. Otros miles de personas siguen esperando que les concedan sus documentos, incluido su hijo.

“Tiene 17 años y está a punto de graduarse de la escuela secundaria, pero no puede graduarse sin el PPT”, dijo Vergara.

Un alejamiento de la tradición política

El anuncio de De la Espriella presagia una nueva era de política antiinmigrante en Colombia, según los expertos.

Desde que comenzó la crisis migratoria venezolana, las sucesivas administraciones en Bogotá han respondido ofreciendo asistencia a los recién llegados y oportunidades de integración.

En 2017, por ejemplo, el entonces presidente Juan Manuel Santos introdujo un permiso temporal de dos años para los venezolanos llamado Permiso Especial de Permanencia y reforzó la asistencia humanitaria en la frontera.

Su sucesor, el líder de derecha Iván Duque, rompió relaciones con Caracas en 2019, cerró la frontera terrestre al tráfico vehicular y suspendió los viajes aéreos. Pero aún así ofreció a los migrantes la oportunidad de permanecer en Colombia al implementar el PPT en 2021.

Más recientemente, el primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, presidió un deshielo en las relaciones bilaterales con Venezuela y adoptó una postura promigrante. Su presidencia terminó este año con la victoria de De la Espriella.

Ronal Rodríguez, portavoz del Observatorio de Venezuela, un centro de investigación de la Universidad del Rosario de Bogotá, dijo que las políticas de De la Espriella interrumpen una tendencia de años.

“Todos tenían una postura favorable hacia la migración y, en particular, utilizaban un lenguaje que promovía la integración”, explicó Rodríguez.

â€œLamentablemente creo que esto termina -por el momento- con lo que ahora dice el presidente Abelardo de la Espriella.â€

Si bien el presidente ha prometido tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes irregulares, aún no se han revelado todos los detalles de su plataforma de deportación.

Para Rodríguez, De la Espriella aún podría dar marcha atrás en sus audaces declaraciones.

Espera que el presidente “reconsidere y regrese a la política de integración del gobierno colombiano”.