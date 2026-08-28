Se niega nuevamente la fianza para el hombre de La Plata acusado del asesinato de Bradrick Wells – The BayNet

James Webber

LA PLATA, MD. — Un juez del condado de Charles denegó el jueves la fianza a Dayton James Webber, el hombre de La Plata acusado de matar a tiros a Bradrick Michael Wells en marzo, y le ordenó permanecer tras las rejas mientras espera el juicio.

Webber, de 28 años, con cuádruple amputación, compareció el 27 de agosto de 2026 ante el juez del Tribunal de Circuito del Condado de Charles, William R. Greer Jr., después de que su defensa solicitara una segunda revisión de la fianza.

Webber ha sido detenido sin derecho a fianza en relación con el asesinato de Wells el 22 de marzo.

Antes de que Greer emitiera su fallo, los fiscales llamaron a declarar a la madre de Wells, Anita Stewart-Murchison.

Durante un emotivo testimonio, Stewart-Murchison habló sobre el impacto de la muerte de su hijo y expresó su preocupación por la seguridad pública si Webber fuera liberado.

También describió como agonizante escuchar a la defensa argumentar que Webber actuó en defensa propia.

Después de escuchar los argumentos y testimonios, Greer rechazó la moción de la defensa y ordenó que Webber permaneciera detenido sin derecho a fianza.

BayNet informó anteriormente que dos personas avisaron a los oficiales cerca de La Plata Road y Radio Station Road después de presenciar un tiroteo dentro de un vehículo alrededor de las 10:25 pm del 22 de marzo.

Los investigadores alegan que Webber conducía con Wells en el asiento del pasajero delantero cuando los dos se involucraron en una discusión. Webber supuestamente le disparó a Wells dos veces en la cabeza durante el enfrentamiento.

Otras dos personas estaban sentadas en la parte trasera del vehículo. Los investigadores alegan que Webber les pidió que ayudaran a sacar a Wells del vehículo, pero ellos se negaron, salieron y alertaron a las autoridades.

Casi dos horas después, un residente de Newport Church Road en Charlotte Hall llamó al 911 después de encontrar a Wells en un patio. Wells fue declarado muerto en el lugar.

Webber fue localizado más tarde en Charlottesville, Virginia, después de que los investigadores rastrearon su vehículo hasta allí. Fue detenido después de recibir tratamiento en un hospital y extraditado al condado de Charles el 31 de marzo.

Durante una revisión de la fianza el 1 de abril, los abogados de Webber argumentaron que el tiroteo fue un acto de defensa propia y sostuvieron que él temía por su vida. Un juez negó su liberación y ordenó su detención sin derecho a fianza.

Posteriormente, Webber fue acusado formalmente de cargos que incluían asesinato en primer grado, uso de un arma de fuego en un delito grave o violento, peligro imprudente y delitos con armas cortas.

Antes de la audiencia del jueves, la familia de Wells instó públicamente al tribunal a mantener a Webber tras las rejas, y Stewart-Murchison le dijo previamente a FOX 5 DC que no creía que a Webber se le debería permitir regresar a casa mientras el caso permaneciera pendiente.

Su caso se retrasó anteriormente después de que los fiscales solicitaron más tiempo mientras esperaban el análisis de ADN.

Está previsto que Webber regrese a la corte para otra audiencia en noviembre.

Ahora está previsto que su juicio comience en febrero de 2027.

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