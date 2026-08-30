Hace 24 años, real madrid sumó su primer trofeo en el Supercopa de Europa. Nuestro equipo derrotó al Feyenoord (3-1) en el Estadio Louis II de Mónaco, tras su triunfo ese mismo año en Glasgow para hacerse con el título. Novena Copa de Europacon goles de raul y la histórica volea de Zidane.

Contra el Feyenoord, real madrid rápidamente se adelantó: en el minuto 15, Paauwe desvió un centro desde la izquierda Roberto Carlos en su propia red. Seis minutos después, el lateral brasileño volvió a ser protagonista al marcar el 2-0 desde dentro del área.

Los holandeses recortaron distancias con un lanzamiento de falta de Van Hooijdonk, pero pequeño selló el título en el minuto 60 con un cabezazo, poniendo el 3-1. En la historia de la competición, real madrid ha ganado seis Supercopas de la UEFA en seis ciudades diferentes: Mónaco, Cardiff, Trondheim, Skopje, Helsinki y Varsovia.

PÓNGASE EN FILA:

3-Real Madrid: Casillas, Salgado, Hierro, Helguera, Roberto Carlos, Cambiasso (Pavín, 88′), Makelele, Figo, Guti (Portillo, 71′), Zidane (Solari, 86′) y Raúl.

1- Feyenoord: Zoetebier, Emerton, Gyan (Buffel, 72′), Paauwe, Rzasa, Van Wonderen, Bosvelt, Kalou, Ono, Van Hooijdonk y Lurling.

Objetivos:

1-0 (mínimo 15): para siempre, meta propia.

2-0 (mín. 21): Roberto Carlos.

2-1 (min. 56): Van Hooijdonk.

3-1 (mín. 60): pequeño

Árbitro: Hugh Dallas (Escocia).

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