Noticias de Alemania: Merkel pide a los votantes que “defiendan” la democracia

30 de agosto de 2026
Merkel llama a los alemanes a “luchar por esta democracia”
La ex canciller alemana, Angela Merkel, ha llamado a sus compatriotas a “defender” la democracia antes de las elecciones estatales del próximo fin de semana en Sajonia-Anhalt.
El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) lidera las encuestas, lo que plantea dudas sobre qué tipo de gobierno se formará.
A pesar de esto, la mayoría de los alemanes no son votantes de AfD, dijo Merkel en un evento político en Berlín el sábado por la noche.
“Creo que ahora, una vez más -algo que no hemos tenido que hacer durante muchas décadas- debemos luchar realmente por esta democracia, simplemente defenderla, ser un poco valientes, cumplir nuestra palabra y decir que ésta es una manera maravillosa de vivir”, dijo.
Merkel dijo que AfD había logrado, hasta cierto punto, “dominar todas nuestras discusiones desde la mañana hasta la noche” sobre política en Sajonia-Anhalt. Esto significó que muchos votantes ya no conocían las políticas de los otros partidos, dijo.
Pero si bien el AfD ha obtenido desde hace mucho tiempo los mejores resultados en las encuestas en los estados del este, Merkel (que a su vez proviene de la antigua Alemania del Este) dijo que el ascenso del AfD no se limitaba a esas áreas.
“Se ha convertido en un fenómeno panalemán”, afirmó.
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29 de agosto de 2026
Se espera que el gobierno alemán responsabilice a Moscú por el incidente con aviones no tripulados de Leipzig, según los informes
El gobierno del canciller alemán Friedrich Merz planea responsabilizar oficialmente a Moscú por el incidente del dron de Leipzig a principios de agosto, informaron el sábado varios medios de comunicación alemanes propiedad de la empresa de medios Axel Springer SE.
Se espera que Berlín anuncie la medida prevista en los próximos días, incluidas sanciones “extensas”, dijeron al periódico alemán tres funcionarios familiarizados con el asunto. mundo el domingo y el medio Politico.
Sin embargo, las tres fuentes no dieron más detalles sobre cuáles podrían ser las medidas específicas. Tampoco está claro hasta qué punto Berlín planea responsabilizar a Rusia por el incidente de Leipzig.
El 4 de agosto, un dron cargado con explosivos fue descubierto cerca de aviones de carga ucranianos en el aeropuerto de Leipzig/Halle, que sirve como centro para los envíos de ayuda militar a Ucrania para su guerra contra Rusia.
Merz dijo a RTL en una entrevista el jueves que el gobierno federal pronto identificaría a los responsables del incidente.
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29 de agosto de 2026
Las bajas por enfermedad cuestan ahora a Alemania el doble que en 2010
El importe total de los salarios que las empresas alemanas pagan durante las bajas por enfermedad y maternidad se ha más que duplicado en los últimos 15 años, según muestra un estudio del Instituto Económico Alemán (IW), con sede en Colonia.
IW estimó que las empresas alemanas pagaron una cifra récord de 85.600 millones de euros (111.000 millones de dólares) en salarios a los empleados que estuvieron de baja por enfermedad el año pasado. Esto se compara con los 36.900 millones de euros de 2010.
De la cifra mayor, 72.500 millones de euros representaron salarios brutos, mientras que 13.100 millones de euros se destinaron a contribuciones a la seguridad social.
IW dijo que varios factores han contribuido al aumento, incluidos los aumentos salariales y la inflación en otros costos de los empleados.
El instituto dijo que el número total de personas empleadas también ha aumentado desde 2010, lo que significa que más trabajadores tienen derecho a licencia por enfermedad.
IW, sin embargo, dijo que había notado un aumento “significativo” en las bajas por enfermedad registradas desde que Alemania pasó a los certificados médicos electrónicos en 2022.
Una investigación independiente realizada en enero por el Instituto IGES, con sede en Berlín, mostró que los trabajadores alemanes ahora toman un promedio de 19,5 días laborables como licencia por enfermedad al año, un aumento notable con respecto a los aproximadamente 13 días de 2018.
En un esfuerzo por frenar este aumento, el gobierno del canciller Friedrich Merz prohibirá a partir de enero que los pacientes reciban bajas por teléfono de los médicos.
En Alemania, los empleadores generalmente están obligados a pagar los salarios de los trabajadores durante un máximo de seis semanas antes de que el fondo de seguro médico legal se haga cargo del pago de las prestaciones por enfermedad.
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29 de agosto de 2026
El primer ministro de Baja Sajonia busca un acuerdo sobre la reestructuración de VW
El segundo mayor accionista de Volkswagen ha pedido a todas las partes que acuerden en los próximos días un plan de reestructuración para el gigante automovilístico alemán.
Olaf Lies, primer ministro del estado de Baja Sajonia, que posee el 18% de los derechos de voto de los accionistas de VW, dijo que estaba convencido de que se puede encontrar “una solución viable”.
“Recomiendo encarecidamente que utilicemos el tiempo que queda hasta la próxima reunión para reunir las diferentes posiciones”, dijo Lies a los periodistas el viernes.
El líder estatal señaló que VW debe afrontar de frente sus numerosos desafíos comerciales, a saber, los costosos aranceles, la caída de la demanda y la intensa competencia de China.
Pero dijo que también había que considerar la posición del grupo en el panorama industrial de Alemania.
“Con sus plantas en Baja Sajonia y en toda Alemania, sus decenas de miles de empleados y sus familias, y sus proveedores y proveedores de servicios, Volkswagen también tiene una enorme responsabilidad para la economía y la sociedad en general”, dijo Lies.
La dirección de VW cree ahora que es posible que necesiten recortar hasta 100.000 puestos de trabajo y que varias fábricas alemanas podrían enfrentarse al cierre.
El consejo de supervisión del mayor fabricante de automóviles de Europa se reunirá el 4 de septiembre para discutir un plan de “cambio”.
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29 de agosto de 2026
Encuesta: El regreso de Trump aumentó la influencia de Estados Unidos sobre Alemania
Dos tercios de los residentes creen que Estados Unidos tiene más influencia en Alemania desde que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca.
Una encuesta del instituto de investigación Forsa encontró que el 67% de los encuestados estaba de acuerdo, mientras que sólo el 11% pensaba que había menos influencia estadounidense. Alrededor del 18% pensó que era lo mismo.
La encuesta para la revista en alemán Internationale Politik (Política Internacional) encontró que sólo el 2% de las personas de 18 a 29 años y el 6% de las personas de 30 a 44 años piensan que la influencia de Estados Unidos en Alemania es menor que antes del segundo mandato de Trump. Eso es frente al 18% de los encuestados de 60 años o más.
Los lazos entre Alemania y Estados Unidos se han deteriorado desde la reelección de Trump, debido a los aranceles sorpresa, los rumores de apoderarse de Groenlandia y las críticas abiertas sobre la guerra de Rusia en Ucrania y el cierre del Estrecho de Ormuz durante la guerra con Irán.
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29 de agosto de 2026
Informe: Equipo talibán en Berlín para ayudar en las deportaciones de afganos
Los talibanes han enviado un equipo de tres personas a Alemania para ayudar a facilitar la deportación de ciudadanos afganos, informó la emisora pública NDR.
NDR dijo que la delegación llegó a Alemania el miércoles y se hospedará en la embajada afgana en Berlín.
La emisora dijo que su misión es proporcionar documentos reconocidos por los talibanes en Kabul a los ciudadanos afganos deportados de Alemania.
La delegación también pasará tiempo en Bonn y Munich, donde Afganistán tiene consulados generales.
La llegada de la delegación es polémica ya que Alemania, junto con la mayor parte del resto del mundo, no reconoce al gobierno talibán.
El canciller Friedrich Merz considera que los contactos son una necesidad puramente técnica para devolver a personas sin derecho a quedarse.
Los críticos, sin embargo, dicen que su gobierno está legitimando a los talibanes para ayudar a aumentar las cifras de deportaciones.
Alemania suspendió las deportaciones a Afganistán cuando los talibanes regresaron al poder en 2021.
Se reanudaron tres años después, inicialmente para delincuentes condenados.
Según datos del gobierno alemán, a finales de junio, 15.343 ciudadanos afganos en Alemania debían abandonar el país, incluidos más de 1.500 niños.
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29 de agosto de 2026
Juventud de AfD: Alemania no debería abandonar el euro
El ala juvenil de la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) rompió filas con la dirección del partido y pidió que Alemania no abandone el euro.
“No queremos que Alemania abandone el euro, sino que se solucionen los fallos estructurales existentes en el sistema del euro”, dijo a la conferencia Jean-Pascal Hohm, director de la organización juvenil Generación Deutschland (GD). imagen periódico.
El GD deberá adoptar una posición al respecto el sábado en una conferencia en la ciudad de Magdeburgo.
Un borrador de declaración dice que el euro ha fortalecido el mercado único europeo pero tiene “defectos estructurales” y pide reformas que mejoren la estabilidad sin renunciar a la unidad económica de Europa.
En su manifiesto electoral de 2025, el euroescéptico AfD ha pedido que Alemania abandone el euro, la moneda única de 21 estados miembros de la UE.
El GD se creó el año pasado como la nueva organización juvenil de AfD después de que el partido disolviera su anterior ala juvenil, la Alternativa Junge (JA), después de que funcionarios de inteligencia lo calificaran de extremista de derecha.
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29 de agosto de 2026
Cientos de personas evacuadas tras el incendio en un refugio para refugiados de Berlín
El sábado por la mañana se produjo un incendio en un refugio para refugiados en Berlín-Spandau, un distrito en el extremo occidental de la capital de Alemania.
La agencia de noticias dpa informó que el incendio se produjo en el cuarto piso de un edificio de seis pisos, diseñado para albergar a unas 1.200 personas.
Citando a los bomberos, dpa dijo que los muebles del pasillo se incendiaron por razones aún por determinar.
Luego, el humo se extendió a los pisos quinto y sexto.
Cuatro personas fueron atendidas por inhalación de humo, según el comunicado. Tres fueron trasladados al hospital.
Varios cientos de residentes fueron evacuados del refugio y entre 50 y 60 personas fueron trasladadas a alojamiento alternativo.
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Bienvenido a nuestra cobertura
Buenos días desde Bonn, donde el nivel del agua del río Rin está volviendo a subir después de haber alcanzado un mínimo a principios de este mes durante la sequía.
Durante la noche, un incendio en un centro de refugiados en Berlín obligó a la evacuación de cientos de residentes.
Un informe de la emisora pública NDR revela que los talibanes han enviado una delegación a Alemania para ayudar a facilitar la deportación de ciudadanos afganos, cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas.
Además, mientras que la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) quiere abandonar el euro, el ala juvenil del partido se ha pronunciado en contra de la política, pidiendo en cambio que se solucionen los “defectos estructurales” del sistema del euro.
Aquí encontrará nuestra cobertura de las últimas noticias, deportes y análisis de toda Alemania este fin de semana.
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