Noticias de Alemania: Merkel pide a los votantes que “defiendan” la democracia

Saltar la siguiente sección Merkel llama a los alemanes a “luchar por esta democracia”

30/08/2026 30 de agosto de 2026

La ex canciller alemana, Angela Merkel, ha llamado a sus compatriotas a “defender” la democracia antes de las elecciones estatales del próximo fin de semana en Sajonia-Anhalt.

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) lidera las encuestas, lo que plantea dudas sobre qué tipo de gobierno se formará.

A pesar de esto, la mayoría de los alemanes no son votantes de AfD, dijo Merkel en un evento político en Berlín el sábado por la noche.

“Creo que ahora, una vez más -algo que no hemos tenido que hacer durante muchas décadas- debemos luchar realmente por esta democracia, simplemente defenderla, ser un poco valientes, cumplir nuestra palabra y decir que ésta es una manera maravillosa de vivir”, dijo.

Merkel dijo que AfD había logrado, hasta cierto punto, “dominar todas nuestras discusiones desde la mañana hasta la noche” sobre política en Sajonia-Anhalt. Esto significó que muchos votantes ya no conocían las políticas de los otros partidos, dijo.

Pero si bien el AfD ha obtenido desde hace mucho tiempo los mejores resultados en las encuestas en los estados del este, Merkel (que a su vez proviene de la antigua Alemania del Este) dijo que el ascenso del AfD no se limitaba a esas áreas.

“Se ha convertido en un fenómeno panalemán”, afirmó.