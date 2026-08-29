Milo Yiannopoulos, crítico de extrema derecha de la inmigración estadounidense, deportado por estar en Estados Unidos ilegalmente

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Chip Somodevilla/Getty Images Norteamérica

El comentarista británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos, que apoyó con entusiasmo la represión migratoria del presidente Donald Trump, ha sido arrestado y deportado por supuestamente vivir ilegalmente en Estados Unidos.

“El 27 de agosto, ICE arrestó a Milo Yiannopoulos, un extranjero ilegal del Reino Unido, en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans”, dijo la agencia en una publicación en X. Ingresó al país legalmente en 2019 según ICE, pero luego se quedó más tiempo. “Yiannopoulos recibió una orden final de deportación por parte de un juez de inmigración el 22 de julio, después de no presentarse a su audiencia de inmigración”, dijo la agencia en su comunicado.

En una declaración separada a NPR, ICE dijo que Yiannopoulos fue deportado de regreso al Reino Unido el viernes.

Yiannopoulos saltó a la fama gracias a sus provocativas declaraciones en las que criticaba la corrección política, el feminismo y el islam. También recibió críticas por su supuestos vínculos a los nacionalistas blancos.

Yiannopoulos rompió el molde de otras figuras de extrema derecha al identificarse como un hombre gay.

Antes de su arresto, Yiannopoulos había provocado la ira de algunos en el movimiento MAGA por su conexión con la congresista Marjorie Taylor Greene y sus críticas al presidente Trump.

Caída de la gracia MAGA

Yiannopoulos ganó notoriedad por primera vez hace dos décadas como escritor del sitio web conservador Breitbart News. Renunció en 2017 después de que apareciera un video en el que parecía respaldar las relaciones sexuales entre hombres adultos y “niños más jóvenes”, por lo que luego se disculpó. Ese mismo año se embarcó en una gira por campus universitarios que estuvo marcada por protestas estudiantiles por lo que algunos consideraron discurso de odio.

Entre sus proclamas más controvertidas, equiparó el feminismo con el cáncer, dijo que Estados Unidos tiene “un problema musulmán” y creó una beca exclusivamente para jóvenes blancos.

Yiannopoulos pasó a interno para la congresista Marjorie Taylor Greene en 2022 y ayudó a correr la efímera campaña presidencial de Ye, anteriormente Kanye West.

Ha respaldado con entusiasmo la represión migratoria del presidente Trump. “Tenemos que deportar a millones y millones y millones de personas”. publicó en X el verano pasado . “Sin eso, nada más importa”.

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Jocelyn Gecker/AP

Pero su conexión con Greene ha provocado la ira de algunos en el universo MAGA.

La activista conservadora Laura Loomer afirmó en las redes sociales que había estado pidiendo el arresto de Yiannopoulos.

“Fui la primera persona en informar sobre el hecho de que Milo estaba ilegalmente en Estados Unidos, donde incitó a la violencia contra el presidente Trump y trabajó para Marjorie Traitor Greene”, escribió.

Loomer no dijo qué supuestamente había hecho Yiannopoulos para incitar a la violencia.

Yiannopoulos fue crítico con Trump en un 2025 entrevista en podcast donde dijo que el presidente fue “comprado, pagado, poseído y operado” con respecto a Israel.

En su declaración a NPR, ICE dijo que no permitirá que “extranjeros en nuestro país viajen ilegalmente en avión por nuestro país”.

Yiannopoulos no respondió de inmediato a los intentos de NPR de comunicarse con él para hacer comentarios.