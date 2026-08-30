Mujer palestina y equipo de NBC News presuntamente atacados en Cisjordania

Se informa que una mujer palestina y un equipo de NBC News fueron atacados y heridos por colonos israelíes enmascarados en la Cisjordania ocupada por Israel el sábado, en medio de un empeoramiento de los enfrentamientos en la zona.

Benjamín Netanyahu dijo que condenaba la violencia cometida “por un puñado de alborotadores”.

El ataque se produjo cuando cuatro miembros del equipo de noticias entrevistaban a Aida Ahmed Abdullah y su familia en la ciudad palestina de Jalud, cerca de Nablus.

Abdullah le dijo al medio que los colonos los habían expulsado de su casa y que el equipo caminaba colina abajo hacia la casa.

Un coche con matrícula israelí subió la colina marcha atrás hacia ellos. Al menos cuatro hombres con el rostro cubierto saltaron del vehículo, golpeándolos con palos y arrojándoles piedras.

“Saltaron, nos golpearon y luego regresaron al auto”, dijo el corresponsal de NBC News, Matt Bradley. Bradley recibió dos impactos en el brazo y fue atendido en una clínica cercana.

Abdullah, de 51 años, fue trasladado a la Media Luna Roja para recibir atención médica. Sus heridas no ponían en peligro su vida. Otros tres miembros del equipo de noticias también resultaron heridos y recibieron tratamiento.

“De repente vino un coche hacia nosotros”, dijo el productor Lawahez Jabari. “Los colonos tenían palos, vi un arma, pero no la usaron”.

El operador de cámara Khaldoon Eid dijo que el equipo no esperaba ser atacado en una aldea.

El sábado se registraron varios incidentes violentos en la zona. Colonos israelíes enmascarados rociaron con gas pimienta a trabajadores palestinos en la cercana Qusra.

Las fuerzas de seguridad israelíes dijeron al medio que habían recibido informes de que “se habían producido enfrentamientos violentos, incluido el lanzamiento de piedras contra palestinos y otros civiles”.

Dijeron que “las fuerzas de seguridad identificaron a docenas de alborotadores que se habían atrincherado dentro de una casa palestina mientras los residentes palestinos estaban dentro”, según el comunicado.

“Las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar operaron inicialmente para sacar a los alborotadores de la casa y separar los grupos, con el fin de proteger a los residentes en el interior. Además, las fuerzas de seguridad confiscaron vehículos pertenecientes a los alborotadores israelíes que se sospechaba que habían sido utilizados para llegar a la zona”, dice el comunicado.

“Los soldados de las FDI y las fuerzas de la Policía Fronteriza de Israel continúan operando en las áreas de Qusra y Jalud para evitar más disturbios y restablecer el orden en la zona”, añadió.

A principios de este mes, un grupo de colonos comenzó a bloquear la entrada de suministros a las casas palestinas en las afueras de la aldea cerca de Naplusa, atrapando a los residentes en el interior y provocando fuertes críticas del embajador de Estados Unidos.

Las fuerzas israelíes continúan operando en la zona mientras los colonos aún deambulan por las colinas circundantes.

Netanyahu, cuyo gobierno ha sido acusado de hacer la vista gorda ante los ataques de los colonos, condenó los “actos criminales de violencia” y culpó a “un puñado de alborotadores que violan la ley, causan una enorme injusticia al público de los colonos respetuosos de la ley, obstaculizan a las FDI en el cumplimiento de sus misiones y dañan la posición de Israel en el mundo”.

Según la oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios, las fuerzas o los colonos israelíes mataron a 76 palestinos en Cisjordania en el año transcurrido hasta el 24 de julio. Tres israelíes fueron asesinados durante el mismo período.