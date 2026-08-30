Noticias de transferencia de Cody Gakpo: el Manchester City abre conversaciones con el Liverpool

El Liverpool ve a Gakpo como un atacante multifuncional probado en la Premier League y lo ha demostrado con un gol y una asistencia en sus dos primeros partidos esta temporada.

Pero durante todo el verano, se ha entendido que si el club contrata a los jugadores atacantes que quiere, no se interpondrán en el camino de Gakpo si llega una oferta sólida.

Dado lo avanzado de la ventana de transferencias que se están llevando a cabo las conversaciones entre Liverpool y Manchester City, el equipo de Anfield ahora considerará la situación antes de sancionar cualquier movimiento.

El Liverpool también espera incorporar otro extremo antes de la fecha límite.

Con la llegada de Víctor Muñoz, la aparición de Rio Ngumoha y la inminente salida de Barcola del PSG, Gakpo es muy consciente de que puede que ya no sea la primera opción, por lo que si se produce un movimiento no sería una sorpresa.

Financieramente, será un gran resultado para el Liverpool si llegan a un acuerdo por alrededor de £ 85 millones, dado que firmaron a Gakpo por £ 35 millones procedente del PSV Eindhoven después de la Copa del Mundo de 2022.

Pero con Hugo Ekitike ausente hasta 2027 por una rotura del tendón de Aquiles y los problemas de lesión de Isak, estarían asumiendo un riesgo enorme de dejar que Gakpo se fuera.