El senador Ted Cruz pide que las elecciones en Venezuela se desarrollen “rápidamente”

El senador Ted Cruz, republicano por Texas, renovó el domingo su llamado a elecciones libres y justas en Venezuela, apenas dos días después de que la administración Trump anunciara que Estados Unidos absorbería más de 65 mil millones de barriles de petróleo de la nación sudamericana.

“Es necesario que haya elecciones democráticas y libres en Venezuela”, dijo Cruz a “Meet the Press” de NBC News, añadiendo más adelante en la entrevista que las elecciones deberían tener lugar allí “a mediados del próximo año”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió el poder después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro en enero y lo trajeran a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

“Delcy Rodríguez fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro”, dijo Cruz el domingo. “Maduro era ilegítimo. Era marxista. Había tomado el poder en contra de la voluntad de los votantes y desde el principio he instado, y creo que la administración está trabajando para lograrlo, que se celebren elecciones libres y justas”.

El senador también elogió el acuerdo petrolero anunciado el viernes que permitirá a Estados Unidos tomar el control de 65 mil millones de barriles de reservas de petróleo de Venezuela.

“Parece que el acuerdo petrolero anunciado podría tener un impacto muy positivo en Estados Unidos y su economía, en los empleos estadounidenses y un impacto muy positivo en los precios del gas a largo plazo”, dijo Cruz, añadiendo que no cree que Estados Unidos deba priorizar elecciones libres y justas en Venezuela sobre el acuerdo petrolero.

â€”No creo que el momento importe tanto como el uno frente al otro. Creo que el acuerdo petrolero avanzará tan rápido como sea posible”, afirmó. “Pero creo que es necesario que se celebren elecciones libres y justas, y que se realicen rápidamente. Creo que deberían proceder a más tardar a mediados del próximo año”.

La administración Trump, añadió el senador, está “trabajando rápidamente para lograrlo”.

A principios de este mes, Cruz se unió a un grupo bipartidista de senadores para presentar una resolución que afirma el apoyo de Estados Unidos a elecciones libres y justas en Venezuela.

Cruz también habló el domingo sobre el actual conflicto militar estadounidense en Irán y pidió a la administración Trump que arme a los manifestantes iraníes para lograr el objetivo de “colapso del régimen” en la nación del Medio Oriente.

“Me gustaría ver que el objetivo a largo plazo sea el colapso del régimen”, dijo Cruz, y luego agregó: “Lo que he estado instando es que el presidente Trump y la administración Trump armen a los manifestantes, para que el pueblo de Irán… saque a este régimen del poder”. No las tropas estadounidenses sobre el terreno, sino el pueblo iraní”.

Días antes, el presidente Donald Trump publicó una imagen en Truth Social declarando “misión cumplida” en Irán.

El domingo, el senador dijo que la “misión inicial” en Irán –degradar la capacidad militar de la nación– estaba completa, pero pidió la eliminación del ayatolá como objetivo secundario.

Cruz también habló sobre sus ambiciones presidenciales, que generaron titulares esta semana después de que le dijo a MS NOW en una entrevista que el Partido Republicano no ha elegido automáticamente al vicepresidente JD Vance como sucesor del presidente Donald Trump.

“Habrá tiempo para resolverlo”, dijo el senador a MS NOW, y agregó: “Sin duda seré parte de la discusión”.

Cuando se le preguntó directamente si está considerando seriamente una campaña presidencial en 2028, Cruz dijo el domingo que tomaría una decisión después de las elecciones de mitad de período de noviembre.

â€”El Libro de Eclesiastés nos dice que hay un momento para cada estación. Esta no es esa temporada en este momento. Esta es la temporada de las elecciones intermedias y les aseguro que paso mi tiempo viajando, haciendo campaña para candidatos en todo el país”, dijo el senador.

“Habrá un momento para esa conversación” sobre postularse para presidente, dijo más adelante en la entrevista.

Trump elogió a Cruz el jueves cuando se le preguntó en la Oficina Oval sobre la posibilidad de que el senador se postule para presidente en 2028.

“Yo diría que tiene mucho talento. Es un muy buen amigo mío. Creo que podría hacer eso, sí. Es un tipo muy… es un tipo talentoso”, dijo el presidente.

Hace diez años, Trump y Cruz se enfrentaron en las primarias presidenciales republicanas como grandes enemigos. Trump venció a Cruz para ganar la nominación republicana y la presidencia, pero en el camino lanzó una serie de insultos contra Cruz, su padre y su esposa.