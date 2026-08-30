Se vuelven virales las imágenes de dos aviones que asombran un estadio de rugby con uno de los sobrevuelos más salvajes jamás vistos

¿Hay algo mejor que un paso elevado?

El fin de semana pasado, los fanáticos del Gran Premio Freedom 250 en Washington, DC, pudieron disfrutar de siete de ellos en el período previo a la carrera.

Sin embargo, ninguno de ellos zumbó en la torre como lo hicieron un par de aviones de pasajeros en un estadio de rugby en Sudáfrica.

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Nueva Zelanda viajó a Sudáfrica como parte de una gira llamada “La mayor rivalidad del rugby”, que enfrentó a los All Blacks contra los Springboks en una serie de partidos que se jugaron en todo el mundo.

El del sábado fue en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y comenzó con un espectacular sobrevuelo de un par de Embraer E-Jets de la aerolínea sudafricana Airlink.

Eso fue lo más bajo que podría haber sido sin rozar las cabezas de los tacaños en las hemorragias nasales con el tren de aterrizaje.

Quiero decir, mira esto desde otros ángulos porque lo hace aún más increíble.

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Si bien es impactante para aquellos de nosotros que estamos acostumbrados a ver pasos elevados a varios miles de pies de altura, aparentemente es bastante común en Sudáfrica.

Sudáfrica: donde tienen tiburones que saltan del agua a más altura que los aviones que sobrevuelan los estadios.

Estoy seguro de que fue un shock para el sistema para los fanáticos del rugby en ese estadio que ya habían bebido unas cuantas cervezas cuando comenzó el partido (que, seamos realistas, probablemente eran la mayoría de ellos), pero hombre, qué experiencia.

Imagínese que eso lo hiciera algo como el bombardero B-2 que sobrevoló el mencionado Gran Premio Freedom 250, a esa altura sobre un estadio.

Probablemente te haría sonar los empastes de la cara, pero pensarías que es lo mejor que existe.

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Y luego, cuando se lo explicarías a tu dentista, él también pensaría que era lo mejor, y no sólo porque le pagaran.