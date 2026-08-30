Canadá aplaude los esfuerzos de Trump por cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América”

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Keito Newman/Prensa Canadiense/AP

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, inauguró el sábado un cartel gigante en la costa canadiense con el mensaje “Lago Ontario: ahora y siempre”, en respuesta a los esfuerzos del presidente Trump por cambiar el nombre del lago a “Lago América”. El cartel, escrito tanto en inglés como en francés, se colocó cerca de la frontera con Estados Unidos, a lo largo de una carretera importante por la que viajan muchos estadounidenses cuando visitan Canadá.

“El presidente Trump puede llamarlo como quiera, pero puedo decirles que el resto del mundo siempre lo llamará Lago Ontario”, Doug Ford. dijo a los periodistas .

“Somos canadienses resilientes y fuertes que siempre protegeremos nuestra soberanía, siempre, y nunca retrocederemos ante un matón, jamás”.

Ford se hizo eco del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien la semana pasada dijo en un correo en X, “Las mujeres y los hombres canadienses… saben que las cosas deben llamarse por su nombre, y este lago se llama Lago Ontario, hoy y siempre”.

El presidente Trump firmó un orden ejecutiva la semana pasada ordenó al gobierno federal que cambiara el nombre del lago, que se encuentra entre Nueva York y Canadá. Es la última de su creciente disputa con Canadá, y sigue a una medida similar del presidente el año pasado de cambiar el nombre del Golfo de México, el golfo de america .

“Tenemos un golfo y un lago, ahora todo lo que necesitamos es un océano”, Trump dijo a los periodistas en la firma en la Oficina Oval.

Trump continuó diciendo que cambiaría el nombre del lago porque las conversaciones comerciales con Canadá habían ido mal.

“La gente… muchas veces me preguntan: ¿quién es el peor con quien lidiar en materia comercial? Y dije, eso es fácil. Canadá. Son los peores en el comercio. Y se sienten con derecho, y simplemente, no podemos permitir eso”, dijo Trump.

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Keito Newman/Prensa Canadiense/AP

La disputa se produce cuando las negociaciones comerciales entre los dos países colapsado la semana pasada, cuando Trump anunció que impondría un arancel del 50% a una amplia gama de importaciones canadienses, intensificando una guerra comercial con el viejo aliado de Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney. respondió prometiendo igualar los aranceles estadounidenses, “dólar por dólar”.

en un correo En Truth Social el domingo, el presidente Trump dijo: “Canadá nos ha estado estafando durante años, ¡YA NO!”.

El edicto que cambia el nombre del lago, al igual que la orden de cambiar el nombre del Golfo de México — sólo se aplica a cómo el gobierno de Estados Unidos se refiere al lago, que tiene un lado estadounidense y otro canadiense, con la frontera cortada por la mitad.

Mientras Canadá responde, algunos ya están cambiando la forma en que se refieren al lago. en un publicación de blog El sábado, Google dijo que había cambiado formalmente el nombre de “Lago Ontario” a “Lago América” ​​en Estados Unidos, diciendo que actualiza Google Maps “para reflejar los cambios de nombre en fuentes oficiales del gobierno”.

La firma de tecnología dijo que las personas que usan Maps en los EE. UU. lo verán llamado “Lago América”, mientras que aquellos en Canadá seguirán viendo “Lago Ontario”. Aquellos fuera de EE. UU. y Canadá ahora verán ambos nombres.

“Estas actualizaciones siguen nuestra política de larga data para cuerpos de agua con nombres que varían de un país a otro”, dijo Google.

La orden de Trump de cambiar el nombre del Golfo de México dio lugar a un conflicto legal disputar entre México –que rechazó el cambio de nombre– y Google, que rebautizó el golfo en Maps. Para los usuarios de EE. UU., la masa de agua ahora se denomina “Golfo de América”, mientras que los de México ven el “Golfo de México”. Los de otros países ven el “Golfo de México (Golfo de América)”.