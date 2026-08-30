Noticias de fichajes del Arsenal: Gabriel Jesús cerca de fichar por el Barcelona

Parecía que el Barcelona no tenía previsto fichar a otro delantero en caso de no poder fichar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid, que sigue poniendo muy difícil un acuerdo.

Sin embargo, la inesperada disponibilidad de Gabriel Jesús ha cambiado el planteamiento del Barça. El brasileño no entraba inicialmente en los planes del club, pero las circunstancias de su situación en el Arsenal han abierto la puerta a una posible salida.

El Barcelona ha aprovechado el hecho de que ya no es tan prominente en la plantilla del Arsenal como antes, especialmente con Kai Havertz y Viktor Gyokeres ahora por delante de él en el orden jerárquico.

Con el contrato de Jesús con el Arsenal hasta el verano de 2027, el club está dispuesto a considerar su salida pagando una tarifa en lugar de perderlo en una transferencia gratuita el próximo año.

La principal duda en torno a la llegada al Barça es el historial de lesiones de Jesús. Ha sufrido importantes problemas de rodilla durante su etapa en el Arsenal. Una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida en enero de 2025, le mantuvo de baja 10 meses.

Nada de esto significa necesariamente que el Barcelona abandonará su interés a largo plazo en Álvarez.

Tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres del club, el Barcelona quería añadir un delantero centro natural a sus opciones de ataque. Jesús ofrece algo diferente de un número nueve tradicional, con su capacidad para operar en la primera línea y contribuir a la preparación, lo que lo convierte en una opción atractiva para Hansi Flick.

Si se cierra el trato, Flick añadirá un delantero con mucha experiencia a su equipo. Jesús jugó 27 partidos con el Arsenal la temporada pasada en todas las competiciones, anotando seis goles, mientras que sus seis temporadas en el Manchester City produjeron 236 partidos y 95 goles.

Para el Barça, la medida representa una oportunidad de costo relativamente bajo para agregar experiencia, versatilidad y pedigrí de la Premier League a su ataque.