Kenia: Pasajeros varados en medio de una huelga del personal del aeropuerto

Miles de pasajeros quedaron varados o con grandes retrasos durante la noche y el lunes en el aeropuerto internacional más grande de Kenia mientras la huelga de trabajadores continuaba en su segundo día.

La huelga en el aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi por parte del Sindicato de Trabajadores de la Aviación de Kenia (KAWU) es la última de una serie por las malas condiciones laborales y la falta de un convenio colectivo con la Autoridad de Aviación Civil del país.

KAWU también acusó a la Autoridad de Aeropuertos de Kenia (KAA) de falta de apoyo a los trabajadores y expresó su desaprobación de un plan para utilizar jóvenes voluntarios como personal del aeropuerto.

El líder sindical Moss Ndiema dijo que KAWU se había reunido con funcionarios del gobierno el domingo para intentar resolver la disputa, pero no lograron llegar a un acuerdo.

Vuelos retrasados, cancelados

“No pasa nada, las actualizaciones nos llegan tarde. Esto arruina nuestro itinerario”, dijo a la agencia de noticias francesa AFP William Obino, un viajero de 22 años.

Kenya Airways dijo que los vuelos salían con un retraso promedio de dos horas. La ruandesa RwandAir dijo el domingo que tuvo que cancelar dos vuelos debido a preocupaciones sobre problemas de control del tráfico aéreo en Nairobi.

La KAA emitió un comunicado diciendo que estaba “trabajando estrechamente con las agencias de aviación relevantes, aerolíneas y otras partes interesadas para gestionar la situación, minimizar las interrupciones y facilitar el flujo fluido de las operaciones del aeropuerto”.

La huelga es la última de una serie por las malas condiciones laborales y la falta de un convenio colectivo. Imagen: Lucas Mukasa/Anadolu/Picture Alliance

Editado por: Rana Taha

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