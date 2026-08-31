El número de muertos en las inundaciones en Nepal supera los 900, mientras que el número de desaparecidos casi se duplica a más de 4.200

El número de muertos en las devastadoras inundaciones de la semana pasada en Nepal aumentó a 903 personas, dijeron funcionarios el lunes, mientras que el número de personas desaparecidas casi se duplicó a 4.247.

Entre los desaparecidos se encuentran 592 ciudadanos extranjeros, dijo la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal en una actualización el lunes por la mañana. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo a Fox News el domingo que unos 85 estadounidenses seguían desaparecidos.

Los rescatistas continúan luchando por llegar a las comunidades devastadas días después de la inundación masiva que se produjo el miércoles por el colapso de un glaciar en la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet.

“El desastre aquí es abrumador”, dijo a NBC News el domingo Ferrin Cole, director de operaciones de Crisis Response International, con sede en Estados Unidos. â€”La inundación que descendió de esa montaña simplemente arrasó con las ciudades. Vamos a actuar lo más rápido que podamos para brindarle a la gente la ayuda que necesita”.

El desastre ha afectado a más de 90.000 personas, según la Cruz Roja de Nepal.

Las morgues en Nepal se han visto abrumadas y un oficial de policía en el distrito de Chitwan dijo a Reuters que “más de la mitad” de los cuerpos recuperados allí estaban “más allá del reconocimiento”.

China ha informado por separado de 16 muertes y 546 personas desaparecidas en su región del Tíbet, incluidos cientos de extranjeros. No está claro hasta qué punto hay superposición entre los recuentos de personas desaparecidas de China y Nepal.

Según funcionarios nepalíes, más de 10.400 personas han sido rescatadas, incluidos 277 extranjeros.

Un lago represado por un deslizamiento de tierra sobre el puesto de control fronterizo se está desbordando, lo que complica aún más el esfuerzo de respuesta, dijo el sábado el medio estatal chino CCTV, pero dijo que la probabilidad de una violación total es “relativamente baja”.

Mientras tanto, las fuertes lluvias en Nepal han hecho subir los niveles de los ríos y han provocado nuevas advertencias para las personas que viven a lo largo de las vías fluviales.