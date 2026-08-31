Ocho muertos y 18 desaparecidos tras el naufragio de un ferry frente al norte de Chipre

Se han enviado helicópteros y barcos guardacostas al lugar, mientras que se han estacionado ambulancias en la playa listas para recibir a los pasajeros rescatados.

Üstel escribió en las redes sociales que “la prioridad en este momento es la vida humana” y añadió que fuerzas de seguridad, equipos de rescate y funcionarios de salud estaban en el lugar.

Añadió que el desastre será investigado a fondo y “se descubrirá incluso la más mínima negligencia”.

“Nadie se salvará, independientemente de quién sea, de quién sea culpable o responsable”, afirmó Ãœstel.

Erhan Arikli, ministro de Transporte de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (TRNC), reconocida únicamente por Turquía, dijo a los medios locales que 100 pasajeros habían sido llevados a tierra.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, envió sus condolencias a los turcochipriotas y dijo que los esfuerzos para llegar a los que aún están desaparecidos “continúan ininterrumpidamente”.

“Inmediatamente después del accidente, lanzamos amplias operaciones de búsqueda y rescate en cooperación con las autoridades de la República Turca del Norte de Chipre”, dijo en una ceremonia militar el domingo.

Mustafa Koc salvó a unas 65 personas con su barco después de que el barco volcara. Le dijo a la BBC que sentía que la tripulación debería haber esperado hasta que el mar estuviera en calma.

“No era seguro para ellos”, dijo. “El mar estaba bastante agitado.”

Koc añadió: “La gente murió. No está bien”.

Dijo que el barco había llegado a Kyrenia el sábado y “tenía algunos daños en la parte delantera”.