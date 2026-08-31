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La búsqueda desesperada de supervivientes de las inundaciones en Nepal entra en una nueva fase crítica

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Gabriel Sánchez
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La búsqueda desesperada de supervivientes de las inundaciones en Nepal entra en una nueva fase crítica

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Noticias nocturnas

La búsqueda desesperada y total de supervivientes tras las mortales inundaciones que azotaron Nepal entró el domingo en una nueva fase crítica. Nuestro equipo sobre el terreno habló con un hombre de Massachusetts que acaba de llegar allí para buscar a su esposa. Informes Janis Mackey Frayer de NBC News.30 de agosto de 2026

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