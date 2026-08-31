Ataques comerciales entre Estados Unidos e Irán después del primer ataque estadounidense conocido en semanas

Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques después de que las fuerzas estadounidenses atacaran dos lanzadores de cohetes en la isla Larak en el Estrecho de Ormuz.

Los primeros ataques estadounidenses conocidos contra Irán desde finales de julio mataron a dos personas e hirieron a otras dos, según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que prometió “respuesta y castigo”.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo que había tomado “medidas limitadas y precisas” después de observar que Irán se preparaba para “lanzar cohetes y desplegar minas marinas en el Estrecho de Ormuz”, según su portavoz.

Irán dijo que había atacado bases militares estadounidenses en Jordania en respuesta, y el ejército jordano dijo que había interceptado ocho misiles el lunes por la mañana temprano.

La televisión estatal de Irán también dijo que el ejército iraní había atacado una base aérea en los Emiratos Árabes Unidos con drones.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos negó los informes de que la base aérea de Al-Minhad había sido atacada por considerarlos “infundados”. Los Emiratos Árabes Unidos confirmaron que derribaron un dron.

El ataque estadounidense es el primer ataque conocido contra Irán desde que el presidente Donald Trump detuvo una renovada campaña militar a fines de julio.

La isla Larak se encuentra frente a la costa del puerto clave de Bandar Abbas y se encuentra justo en el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital para el transporte marítimo mundial. Alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo solían viajar por allí antes de que comenzara la guerra.

Desde que comenzó el conflicto en febrero, el estrecho ha estado efectivamente cerrado, provocando fluctuaciones salvajes en el precio del petróleo en los mercados mundiales.

Actualmente, Irán exige que el tráfico de petroleros pase por la isla de Larak para realizar controles y, según se informa, obliga a los buques a pagar 2 millones de dólares (£ 1,5 millones) para cruzar.

La agencia de noticias iraní Tasnim, afiliada al IRGC, dijo anteriormente que el ataque a Larak fue llevado a cabo por drones.