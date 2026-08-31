Los Chicago Bears derrotan a los Tennessee Titans 24-15 en el último partido de pretemporada

NASHVILLE, Tennessee — Tyson Bagent conectó con Zavion Thomas para un touchdown de 97 yardas en la primera jugada ofensiva de Chicago y los Bears concluyeron la pretemporada el sábado por la noche con una victoria 24-15 sobre los Tennessee Titans en una batalla entre suplentes en su mayoría.

Con Caleb Williams observando desde la banca, Bagent completó sus primeros siete pases para 155 yardas. También lanzó un pase de touchdown de 2 yardas a Maurice Alexander en el segundo cuarto, ayudando a Chicago (2-1) a convertir sus primeros cuatro cuartos intentos.

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El entrenador Robert Saleh había hablado de desarrollar repeticiones para sus titulares durante los partidos de pretemporada de sus Titans (2-1). Después de una práctica conjunta contra cada oponente de pretemporada, todos los equipos de playoffs de la NFC, Saleh abrió esencialmente como suplentes con Cam Ward viendo a Will Levis comenzar en una exhibición final antes de la fecha límite de corte de la NFL el domingo.

Bagent, no seleccionado en el draft de la División II, demostró nuevamente por qué los Bears lo firmaron con una extensión de dos años en agosto de 2025 para respaldar a Williams. Bagent completó 16 de 17 para 208 yardas con dos touchdowns antes de irse con una ventaja de 14-9 en el medio tiempo.

Tennessee inició con un trío de titulares defensivos: el ala Jacob Martin, el apoyador Cedric Gray y el esquinero níquel Marcus Harris. Bagent no tuvo problemas para vencer al resto de la secundaria suplente de los Titans, con Keydrain Calligan y Micah Robinson.

Martin recuperó un balón suelto acreditado a Bagent en un traspaso fallido en la segunda serie, lo que provocó una celebración a la que se unieron el tackle All-Pro Jeffery Simmons, el ala Jermaine Johnson II y el ala novato Keldric Faulk, quienes observaron desde la banca.

Levis completó 14 de 22 para 143 yardas con un balón suelto que recuperó de un traspaso fallido. La selección general número 33 en el draft de 2023 llevó a los Titans a un trío de goles de campo, el último cuando expiró el tiempo.

Bears y Titans usan rotaciones de mariscales de campo

Case Keenum asumió el control en el tercer cuarto por Chicago. Roschon Johnson corrió para un touchdown de 3 yardas y Cairo Santos agregó un gol de campo para aumentar la ventaja a 24-9. El QB novato Miller Moss, no reclutado procedente de Louisville, jugó el último cuarto para Chicago.

Hendon Hooker reemplazó a Levis después del medio tiempo. Mitch Trubisky, firmado en marzo para respaldar a Ward, permaneció al margen junto con el mariscal de campo titular de los Titans.

El único touchdown de Tennessee se produjo en una carrera de 9 yardas de D’Ernest Johnson con 3:50 por jugarse. La conversión de 2 puntos falló.

Slye fue la mejor amenaza ofensiva de los Titans esta pretemporada

Slye terminó la pretemporada con 11 tiros de campo, incluido convertirse en el primer jugador de la NFL desde el inicio de la pretemporada de 2017 en anotar al menos cuatro en exhibiciones consecutivas. Agregó dos más en la primera mitad contra los Bears y terminó acertando los cinco desde 50 yardas o más.

Al medio tiempo, tenía 11 tiros de campo, la mayor cantidad de cualquier jugador en una pretemporada desde que Graham Gano tuvo 13 en 2016 para Carolina.

A continuación

Bears: abren la temporada el 13 de septiembre en Carolina.

Titanes: recibirá al antiguo equipo de Saleh, los New York Jets, el 13 de septiembre.

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