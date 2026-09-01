George Lombard Jr. lesionado, últimas noticias sobre el estado del novato de los Yankees después de salir contra los Medias Rojas

Los Yankees de Nueva York anunciaron que el novato George Lombard Jr. salió contra los Medias Rojas de Boston debido a una molestia en la rodilla derecha el sábado.

Lombard dijo a los periodistas el domingo que los resultados de su resonancia magnética revelaron que su rodilla “está estructuralmente bien” y tiene “un poco de inflamación”.

Pareció sufrir la lesión mientras controlaba su swing durante un turno al bate en la segunda entrada del juego.

Lombard se fue de 2-1 con un sencillo antes de salir del concurso.

El jugador de 21 años estaba apareciendo en el juego número 23 de su carrera después de que los Yankees lo llamaran el 4 de agosto. Está catalogado como el prospecto número uno de Nueva York, así como el prospecto general número 14 entre todos los equipos, según MLB Pipeline.

Si bien Lombard ha lidiado con algunas dificultades defensivas recientes en el campocorto, todavía ha tenido varios momentos impresionantes en el plato durante su estadía en Nueva York.

Actualmente batea .253 con un doble, un triple, dos jonrones y seis carreras impulsadas.

Antes de ser convocado, Lombard acumuló seis jonrones y 16 dobles y registró un OPS de .845 en 56 juegos con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Los Yankees esperarán que la lesión de Lombard no sea demasiado grave, ya que actualmente están luchando por posicionarse en la postemporada de la Liga Americana. Nueva York ocupa el puesto número 2 en la clasificación del Este de la Liga Americana con un récord de 77-59, aunque el equipo ocupa el puesto número 1 como comodín de la Liga Americana.