El Pentágono adquirirá una participación del 35% en la empresa petrolera de Venezuela, informa el WSJ

Investing.com– El Pentágono planea adquirir una participación pasiva del 35% en una empresa privada que posee derechos petroleros venezolanos, lo que marca una expansión inusual del papel del gobierno estadounidense de facilitar la inversión en energía a poseer directamente una participación en una empresa petrolera, informó en exclusiva el Wall Street Journal.

La Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa planea estructurar la inversión en North American Blue Energy Partners a través de centavos, otorgando a Washington propiedad accionaria sin requerir un capital inicial significativo, según el WSJ.

El Pentágono también recibiría derechos preferenciales para comprar al costo el 20% de la producción futura de petróleo de la compañía. Se espera que el Departamento de Defensa posea tanto la participación accionaria como los derechos de compra del gobierno.

La NABEP, liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, tendría la oportunidad de desarrollar 17 campos petroleros. La compañía se ha convertido en los últimos dos años en el segundo mayor productor privado de petróleo de Venezuela, detrás de Chevron.

La estructura surgió después de que los principales productores de petróleo estadounidenses se mostraron reacios a comprometer capital sustancial a Venezuela, citando preocupaciones legales, de seguridad y de infraestructura. La administración Trump había tratado de persuadir a Exxon Mobil y ConocoPhillips, entre otras, para que regresaran al país y aceleraran la producción.

El Departamento de Estado dirigió las negociaciones antes de recurrir a la oficina de capital estratégica del Pentágono al final del proceso para idear un mecanismo de financiación. Altos funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado, incluido el director de la OSC, David Lorch, viajaron a Venezuela en julio para negociar los términos.

El acuerdo podría colocar a las compañías petroleras estadounidenses en la posición inusual de competir contra una empresa privada respaldada por el gobierno federal.

También quedan dudas sobre la rapidez con la que los campos podrían traducirse en oferta adicional. Venezuela produce actualmente alrededor de 1,1 millones de barriles por día y los analistas citados por el WSJ dijeron que reconstruir la infraestructura deteriorada podría llevar años.

Los participantes de la industria también han expresado su preocupación sobre si futuros gobiernos venezolanos podrían desafiar el acuerdo, creando incertidumbre sobre la durabilidad de la inversión respaldada por el Pentágono.

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