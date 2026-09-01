Ryan Preece gana en Daytona y se hace con el último puesto en los playoffs de la Copa de NASCAR

PLAYA DE DAYTONA, Florida. â€“ Conocido por dos accidentes violentos en el Daytona International Speedway, Ryan Preece experimentó una experiencia muy diferente en la pista local de NASCAR el sábado por la noche: un viaje al carril de la victoria.

Preece ganó el final de la temporada regular de la Copa en Daytona en tiempo extra para asegurar el último lugar en los playoffs para Roush Fenway Keselowski Racing.

Preece, quien volcó ferozmente autos en Daytona en 2023 y nuevamente en 2025, se colocó al frente durante un final a cuadros verdes, blancos y cuando el líder Zane Smith fue golpeado, comenzó a girar y chocó contra otros autos en la última vuelta. Preece tomó la bandera a cuadros bajo bandera amarilla y superó a Shane van Gisbergen por el puesto 16 y último en la final de postemporada.

“Esto es la redención”, dijo Preece, cuya victoria llevó a dos autos RFK a la Caza por el campeonato de 16 pilotos. Chris Buescher es el otro.

“Estoy sin palabras en este momento”, dijo Preece. â€œEsos tipos, ese 60 (auto), somos luchadores. Cuando pones nuestra espalda contra la pared, nos balanceamos con fuerza. … El año pasado, hubo muchos guerreros del teclado que decían que yo no era nada. Bueno, esta noche simplemente les pateamos el trasero”.

Preece expresó confianza durante toda la semana, pero se encontró necesitando una victoria tardía para superar a Shane van Gisbergen por el último puesto en los playoffs. Van Gisbergen finalizó 27º después de entrar en boxes durante la bandera amarilla final y cambiar cuatro neumáticos.

“Es una pena que no estemos en esto”, dijo van Gisbergen, quien ganó dos veces durante la temporada regular pero se perdió los playoffs bajo el nuevo formato de NASCAR que pone más énfasis en los resultados de toda la temporada que en las victorias.

Bubba Wallace y Austin Cindric aseguraron los otros dos lugares disponibles. Wallace, Cindric, van Gisbergen, Preece y Brad Keselowski comenzaron la noche compitiendo por los últimos tres lugares en la Caza de 10 carreras.

Wallace, que estaba casi asegurado para entrar en el campo de 16 pilotos cuando cayó la bandera verde, reclamó su lugar con un séptimo puesto en la etapa inicial. Cindric evitó problemas toda la noche, terminó sexto y avanzó sin mucha fanfarria.

Daniel Suárez terminó segundo en la carrera, seguido por Michael McDowell, Tyler Reddick y Ricky Stenhouse Jr.

Van Gisbergen ganó la Etapa 1 y creó más ventaja sobre Preece, quien quedó atrapado en un accidente de tres autos cuando se acercaba a la línea de meta. Preece corrió de regreso al frente en la Etapa 2 y obtuvo puntos muy necesarios con un segundo puesto detrás de Ryan Blaney.

Pero todo llegó a la última vuelta. Preece necesitaba ganar para entrar, y lo logró de manera dramática.

â€”Soy un corredor. Sé lo que se necesita para ganar velocidad”, dijo Preece. “Así que a todos los hombres y mujeres de RFK, gracias por darme un cohete para poder ir a la luna esta noche”.

Seguimiento de la planificación del crucero ‘Days of Thunder’

Tom Cruise volverá a ponerse al volante para una continuación de “Days of Thunder”. Cruise, de 64 años, anunció el sábado en Daytona que retomará su papel como el piloto de NASCAR Cole Trickle.

Dijo que quiere mostrar al público “la velocidad, la emoción y todo ese peligro y esas cosas”.

Anne Hathaway coprotagonizará como propietaria del equipo e ingeniera en la película que Paramount Pictures estrenará el 2 de junio de 2028.

Jimmie Johnson presenta el esquema de pintura para las 500 Millas de Daytona finales

El siete veces campeón de la Copa, Jimmie Johnson, conducirá un No. 48 de aspecto familiar en su última salida en la Copa. Johnson dio a conocer su esquema de pintura para su Toyota en las 500 Millas de Daytona de 2027 al dar una vuelta ceremonial alrededor de la pista antes de la carrera del sábado. El esquema gris y azul fusiona los tres patrocinadores principales durante la carrera deportiva récord de Johnson: Lowe’s, Ally y Carvana.

La última largada de Johnson será en la carrera número 69 de las 500 Millas de Daytona, programada para el 21 de febrero de 2027. Hendrick Motorsports le prestó a Johnson el No. 48 para su último viaje.

“Ver este auto por primera vez me trae recuerdos para toda la vida”, dijo Johnson.

Riley Herbst se sienta debido a los “efectos persistentes” del accidente

Riley Herbst fue eliminado de la carrera debido a los “efectos persistentes” de un accidente el fin de semana pasado. Harrison Burton reemplazó a Herbst en el Toyota No. 35 y terminó 12º.

Herbst estuvo involucrado en un accidente en el New Hampshire Motor Speedway el domingo pasado, y su auto retrocedió contra la barrera exterior antes de ser golpeado nuevamente.

A continuación

La Caza por el campeonato de 10 carreras comienza en Darlington Raceway el próximo domingo.

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