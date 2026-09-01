Un policía de Georgia mata a su querido burro en su propio pasto mientras su desconsolado dueño exige justicia: “Lo extrañamos”

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Un oficial de policía de Georgia disparó y mató al querido burro mascota de una familia después de que los agentes registraron el pasto del animal en busca de un niño desaparecido que luego fue encontrado en una iglesia cercana.

Hannah Israel, de 30 años, dijo que los agentes entraron a la propiedad de su familia en Rockmart, condado de Polk, sin previo aviso alrededor de las 12:45 am del domingo mientras buscaban al niño desaparecido cuando notaron al burrito llamado HeeHaw.

“Afirmaron que corrió hacia ellos rebuznando y pensaron que estaban en peligro y le dispararon y lo mataron después de intentar aplicarle un Taze”, escribió Israel en Facebook. “HeeHaw fue asesinado a tiros en su PROPIO pasto por hacer lo que hacen los burros. Alertar a un extraño. ¡No hay manera de que esto sea legal!”

Prometió emprender acciones legales mientras exigía justicia para HeeHaw.

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“Tenemos el corazón roto. ¡¡Él era mi HIJO!!” ella escribió.

“Lo extrañamos mucho, ¿dónde está seguro? ¿Cuando a mi propio bebé le dispararon en su propia casa?” añadió en otra publicación.

Una foto tomada después del tiroteo mostraba a Israel llorando por su burro, mientras los ojos del animal permanecían bien abiertos mientras yacía sin vida en el suelo.

“Normalmente estaría parado allí hablando mientras yo hablo porque pensó que podía hablar como podía hablar una persona”, dijo Israel a 11Alive.

“Cada vez que veía a alguien, corría y rebuznaba”, dijo Israel. “Y luego hizo un sonido realmente ridículo, y porque amaba a la gente y pensaba que era una persona. Durmió en mi cama durante los primeros tres meses de su vida”, agregó.

El Departamento de Policía de Cedartown dijo que el oficial que disparó al querido burrito recibió una licencia administrativa remunerada.

“El Departamento de Policía de Cedartown entregó la investigación del tiroteo al animal a la División de Aplicación de la Ley del Departamento de Agricultura de Georgia para su investigación y colocó al oficial involucrado en licencia administrativa remunerada mientras esta investigación está en curso”, dijo el departamento en un comunicado.

El jefe de policía de Cedartown, Jamie Newsom, dijo que existen imágenes de la cámara corporal y que las ha visto, según 11Alive.

“Esa búsqueda los llevó al lugar del incidente donde ocurrió este evento tan desafortunado y desgarrador”, dijo Newsom, según el medio.

Newsom dijo que comprende la angustia que enfrentan la familia y la comunidad después de la muerte del burro.

“Ellos son miembros de la familia humana, y yo también lo soy, y estoy desconsolado”, dijo.

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La División de Aplicación de la Ley del Departamento de Agricultura de Georgia estuvo en Elsberry Farm el lunes investigando la muerte de HeeHaw.

Israel creó un GoFundMe para ayudar a cubrir los costos legales relacionados con la muerte de HeeHaw. Dijo que cualquier donación sobrante se destinaría a la granja, el cuidado de los animales y una futura fundación HeeHaw. Ha recaudado más de 113.000 dólares hasta el martes por la mañana.

“Mi burro bebé de biberón ‘HeeHaw’ fue asesinado en su propio pasto el sábado por la noche por policías intrusos”, escribió en la recaudación de fondos. “Era un miembro querido de nuestra familia, visitó muchos zoológicos de mascotas e hizo sonreír a mucha gente”.

Dijo que contrató a un abogado, pero enfatizó que las donaciones sobrantes después de los costos legales no se utilizarían para necesidades personales.