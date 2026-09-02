Detenido de ICE muere pocas horas después de ser admitido en detención

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Heather Diehl/Getty Images

Un inmigrante chino fue encontrado muerto pocas horas después de haber sido ingresado en un centro de detención de inmigrantes en un territorio estadounidense, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Lianyong Wei fue arrestado por el Departamento de Seguridad Pública de la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte el 21 de agosto después de presuntamente atacar a una familia en su casa, dijeron las autoridades. Un día después, Wei, cuyo estatus migratorio legal finalizó en 2019, fue detenido “sin incidentes, en espera de su proceso de deportación”.

El hombre de 51 años fue encontrado inconsciente durante los controles matutinos del día siguiente por un oficial penitenciario en las instalaciones de Saipan, administradas por el Departamento Correccional de las Islas Marianas del Norte. Wei fue declarado muerto aproximadamente a las 7:30 am hora local del 23 de agosto.

Wei marca la muerte número 57 de un inmigrante detenido bajo el cuidado del gobierno desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump, según las notificaciones de muerte de detenidos de ICE. Veinticuatro de ellos han ocurrido desde el 1 de enero.

Después de ser descubierto, “Wei fue transportado inmediatamente a la sala de emergencias de Commonwealth Health Care Corporation y se iniciaron intervenciones para mantenerlo con vida”, según ICE.

La causa oficial de la muerte de Wei sigue bajo investigación.

Según las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional, todos los inmigrantes detenidos deben recibir un examen de salud básico dentro de las 12 horas posteriores a su ingreso. El DHS se negó a responder a las solicitudes para verificar que Wei se había sometido a dicha evaluación.

En cambio, ofrecieron el siguiente lenguaje estándar: “Se brinda atención médica integral desde el momento en que las personas llegan y durante toda su estadía”.

Un cambio de política

El recuento de muertes del gobierno no incluye a José Chajon-Raxon, un guatemalteco que fue detenido en el controvertido Centro de Detención Delaney Hall de Newark, Nueva Jersey, el 18 de julio. En una declaración a NPR, funcionarios del DHS dijeron que un día después de pasar por el ingreso, Chajon-Raxon sufrió una “actividad similar a una convulsión” que requirió atención médica de emergencia y fue trasladado a un hospital local. El DHS dijo que Chajon-Raxon fue liberado de la custodia de ICE el 22 de julio.

No está claro si ese fue el mismo día en que murió. Los funcionarios del DHS no respondieron a las preguntas que pedían aclaraciones.

Chajon-Raxon es la tercera persona que muere después de experimentar una emergencia médica en Delaney Hall desde que reabrió sus puertas en mayo de 2025.

También está excluido del conteo del gobierno Prisciliano Trejo, quien murió exactamente cinco semanas después de ser arrestado por ICE. Trejo estuvo recluido en el Centro de Detención Stewart en Georgia, mientras padecía leucemia. Su familia le dijo a Detention Watch Network que el hombre de 29 años pidió ayuda médica el 6 de julio. La solicitud no fue aprobada durante ocho días. El 15 de julio, Trejo había caído en coma. Ese mismo día, ICE lo liberó. Trejo murió el 24 de julio.

En junio, la administración Trump eliminó una política de la era Biden que exigía que ICE informara las muertes que ocurrieran dentro de los 30 días posteriores a la puesta en libertad de las personas.

“Según la política de ICE, cuando un individuo ya no está bajo custodia de ICE, ICE ya no será responsable de monitorear o revisar las muertes que puedan ocurrir”, dijeron funcionarios del DHS a NPR.

Agregaron: “Esto es de sentido común. ICE no es responsable cuando un individuo fallece semanas después de haber dejado su custodia”.