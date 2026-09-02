Referéndum en Guinea-Bissau aprueba nueva constitución que amplía los poderes del presidente

Los resultados provisionales anunciados por la comisión electoral del país mostraron que el 70% de los votantes respaldó los cambios en el referéndum del domingo, mientras que el 30% votó en contra. La participación fue de casi el 60%.

La nueva constitución fortalece la presidencia a expensas del primer ministro, alterando el equilibrio de poder bajo el sistema semipresidencial de Guinea-Bissau.

Anteriormente, la legislatura de Guinea-Bissau nombró a un primer ministro de la mayoría parlamentaria, quien luego formó un gabinete, un acuerdo que, según las autoridades militares gobernantes, había contribuido a la inestabilidad política.

Los cambios ahora otorgan al presidente mayor autoridad sobre el gobierno.

Sin embargo, se han mantenido el mandato presidencial de cinco años y el límite de dos mandatos.

Las autoridades militares han argumentado que los cambios son necesarios para poner fin a las repetidas disputas entre presidentes y primeros ministros.

La nueva constitución también reduce el número de escaños en el parlamento de 102 a 65 y recorta el número de distritos electorales de 29 a 12.

Introduce nuevos requisitos de elegibilidad para los candidatos presidenciales, incluida una disposición que les exige haber vivido continuamente en Guinea-Bissau durante los cinco años anteriores a una elección.

Los cambios se producen antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para diciembre, que según las autoridades militares tienen como objetivo devolver al país a un gobierno civil.

Pero el referéndum contó con la firme oposición del principal partido de oposición del país, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), que instó a sus partidarios a boicotear la votación.

Advirtió que los cambios corrían el riesgo de concentrar demasiado poder en la presidencia.

El líder del PAIGC, Domingos Simès Pereira, acusó a quienes estuvieron detrás del referéndum de intentar socavar la democracia y las libertades políticas.

Algunos activistas dijeron a la BBC que el referéndum era una mera formalidad y afirmaron que el 90% de los votantes registrados no participaron.

El analista regional Paul Ejime dijo al programa Newsday de la BBC que el resultado del referéndum no reflejaba la voluntad del pueblo, argumentando que los cambios tenían como objetivo convertir al presidente en un “emperador”.

“La población está aterrorizada porque los militares han estado persiguiendo a todos los que se les oponen”, dijo Ejime, añadiendo que la junta carecía de legitimidad porque había llegado al poder en lo que describió como un “golpe de estado muy extraño”.

Pidió al bloque regional Ecowas que intervenga y haga cumplir sus reglas, que prohíben a los estados miembros cambiar sus constituciones dentro de los seis meses posteriores a una elección.

El referéndum se produce tras otro período turbulento en la política de Guinea-Bissau.

Los militares tomaron el poder en noviembre de 2025 después de unas disputadas elecciones presidenciales en las que el entonces presidente Umaro Sissoco Embaló y el candidato de la oposición Fernando Dias reclamaron la victoria.

Los líderes de la junta dijeron que habían actuado para frustrar un complot de políticos anónimos que contaban con “el apoyo de un conocido narcotraficante” para desestabilizar el país.

La toma de poder añadió a Guinea-Bissau a una lista cada vez mayor de países de África occidental y central que han experimentado golpes militares en los últimos años.

Las elecciones de diciembre serán ahora una prueba importante para determinar si las autoridades militares cumplen su promesa de restaurar el gobierno civil y cómo los poderes ampliados de la presidencia remodelan el frágil sistema político de Guinea-Bissau.